AUBAY : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021 : Croissance organique : +11,9% - Ajustement à la hausse de l'objectif annuel du chiffre d'affaires - Resserrement en haut de fourchette de l'objectif de marge opérationnelle d'activité.

En M€ T3 2020 T3 2021* Var. organique 9 mois 2020 9 mois 2021* Var. organique France 50,1 55,8 +11,4% 160,3 174,1 +8,6% International 49,7 55,8 +12,4% 154,2 170,5 +10,6% Total 99,8 111,6 +11,9% 314,5 344,7 +9,6%

* Données non auditées

Le troisième trimestre 2021 a été marqué par la poursuite d'une dynamique de croissance remarquable, qui ressort à 11,9%.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 111,6 M€ et se décompose à parité égale en 55,8 M€ pour la France et 55,8 M€ pour l'International. Les performances en France et à l'International sont toujours très homogènes, à l'instar du deuxième trimestre, avec des taux de croissance à deux chiffres qui sont respectivement de +11,4% et +12,4%.

Sur le trimestre, le groupe s'est vu renouveler par ses clients tous les centres de services qui arrivaient à échéance et de nombreux nouveaux référencements ont été gagnés élargissant d'autant le périmètre d'intervention commercial. Le marché a continué d'être très dynamique, le nombre d'appels d'offres reçus est ainsi en constante augmentation.

Le recrutement continue de porter cette dynamique commerciale. Le groupe a franchi en septembre le cap symbolique des 7 000 collaborateurs, avec 7 103 collaborateurs au 30 septembre, à comparer à 6 888 personnes au 30 juin 2021, ce qui donne un recrutement net record de 215 collaborateurs sur le seul troisième trimestre et 541 depuis le début de l'année.

Le taux d'activité se situe toujours sur un haut niveau et s'établit à 95,0% contre 94,5% un an plus tôt.

Perspectives d'activité pour 2021

Sur la base de l'activité constatée après les neuf premiers mois et de la forte dynamique haussière engagée, le groupe ajuste son objectif de chiffre d'affaires, initialement compris entre 440 et 450 M€, puis révisé une première fois en juillet entre 456 et 465 M€, et vise désormais une nouvelle fourchette entre 465 et 470 M€.

L'objectif de marge opérationnelle d'activité est resserré entre 10% et 10,5% contre précédemment 9,5% et 10,5%.

Publication du chiffre d'affaires annuel 2021, le mercredi 26 janvier 2022 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Cumul 9 mois 2021 Croissance organique +9,6% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +9,6%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 7 103 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters: AUBT.PA - Bloomberg : AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast - Actus Finance - Tél. : 01 53 67 36 74 - E-mail : adugast@actus.fr

David Fuks – Directeur Général Délégué – Direction Financière - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

