AUBAY : Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 : 99,8 M EUR en croissance de +0,6%

En M€ T3 2020* T3 2019 Var. 9 mois 2020* 9 mois 2019 Var. Var.

organique France 50,1 51,4 -2,5% 160,3 158,6 +1,0% -6,0% International 49,7 47,8 +3,9% 154,2 148,7 +3,8% +3,8% Total 99,8 99,2 +0,6% 314,5 307,3 +2,4% -1,3%

* Données non auditées

Aubay publie un chiffre d'affaires de 99,8 M€ au titre du 3ème trimestre 2020 en croissance de +0,6% en données publiées et de -2,7% à périmètre comparable. Cette performance est légèrement supérieure à celle anticipée fin juillet lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er semestre. Sur les 9 premiers mois, la croissance ressort à +2,4% dont -1,3% à périmètre constant.

En France, l'activité a été marquée par un retour de la demande sur un niveau quasi normatif à compter de septembre. Le gain de nouvelles affaires a permis d'améliorer sensiblement la productivité et corrélativement de faire baisser l'activité partielle à fin septembre

La zone « Internationale » continue à délivrer une performance remarquable. Plusieurs contrats significatifs ont été gagnés en Italie. Le niveau de la demande est en amélioration constante sur l'ensemble des secteurs d'activité.

Cette reprise de l'activité constatée s'est donc traduite dans l'amélioration du taux de productivité qui s'élève à 94,5% vs 92,8% un an plus tôt sur des bases comparables et hors activité partielle qui devrait fortement être réduite d'ici la fin de l'exercice. Elle est aussi matérialisée par la relance des embauches avec une hausse nette des effectifs plus rapide que prévue, essentiellement à l'international.

Les effectifs, à fin septembre, s'élèvent à 6 469 collaborateurs à comparer à 6 411 fin juin 2020, et à 6 323 fin du 3ème trimestre 2019.

Perspectives 2020

Aubay va continuer de se concentrer sur l'amélioration de la productivité ainsi que l'augmentation de ses effectifs.

Les objectifs énoncés lors de la présentation semestrielle des résultats restent inchangés. Ils sont construits en prenant l'hypothèse d'une situation stabilisée sur le plan sanitaire.

Un chiffre d'affaires annuel compris entre 420 et 425 M€,

Une marge opérationnelle d'activité de 9%.

Publication du chiffre d'affaires de l'exercice 2020, le 27 janvier 2021 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires: il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 469 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2019, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 417,8 M€.

Euronext, Compartiment B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP



