AUBAY : Chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2021 : Forte accélération de la croissance organique : +13,3% - Révision à la hausse de l'objectif annuel du chiffre d'affaires

En M€ T2 2020 T2 2021* Var. organique S1 2020 S1 2021* Var. organique France 51,4 58,6 +14,1% 110,2 118,2 +7,3% International 52,0 58,5 +12,4% 104,6 114,8 +9,7% Total 103,4 117,1 +13,3% 214,8 233,0 +8,5%

* Données non auditées

Le deuxième trimestre 2021 a été marqué par une nette accélération de la croissance, qui ressort à 13,3%, nettement supérieure à celle du premier trimestre de +4,0%. Cette performance purement organique permet au groupe de se situer au-dessus de son plan de marche initial.

Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 117,1 M€ et se décompose en 58,6 M€ pour la France et 58,5 M€ pour l'International. Les performances en France et à l'International sont très homogènes avec des taux de croissance à deux chiffres qui sont respectivement de +14,1% et +12,4%.

Cette belle dynamique de croissance s'appuie sur un recrutement net au 2ème trimestre, qui a permis de conforter l'avance déjà prise au premier trimestre dans ce domaine. L'activité commerciale est restée très soutenue sur toutes les zones dans un environnement qui continue de se normaliser. Cette performance est d'autant plus remarquable que la décroissance organique au T2 2020 n'était que de -2,7%. Par ailleurs, Il est à noter un calendrier favorable qui comporte un jour de facturation supplémentaire sur le trimestre en moyenne sur l'ensemble du groupe.

Sur le semestre, le chiffre d'affaires atteint 233,0 M€ soit un taux de croissance purement organique de +8,5%.

Cette performance de haut niveau, supérieure à celle du marché de référence, provient d'une offre globale de services adaptée et innovante sur des marchés où la transformation numérique est un enjeu majeur.

A ce stade, tous les indicateurs opérationnels et financiers sont au vert sur l'ensemble des zones et des secteurs d'activité :

Un semestre record en termes d'appel d'offres et de démarrage de missions,

L'ouverture de nombreux nouveaux comptes,

Un recrutement net de 215 collaborateurs ce qui porte les effectifs à 6 888 personnes au 30 juin 2021,

Un taux d'activité des consultants à 93,8% à comparer à 92,7% au 30 juin 2020,

Une marge opérationnelle d'activité du groupe qui sera comprise entre 9 et 9,5% soit l'un de ses meilleurs premier semestre.

Perspectives d'activité pour 2021

Fort de la performance réalisée au cours du premier semestre et de la visibilité offerte par les affaires gagnées et la croissance embarquée, Aubay revoit son objectif de chiffre d'affaires annuel à la hausse, initialement compris entre 440 et 450 M€, et vise désormais une nouvelle fourchette comprise entre 456 et 465 M€, soit une croissance organique au-dessus de la borne haute de la trajectoire de croissance visée sur le moyen long terme (5 à 7%).

L'objectif de marge opérationnelle d'activité demeure inchangé, compris entre 9,5% et 10,5%.

Publication des résultats du 1er semestre 2021, le jeudi 16 septembre 2021 après bourse.

Glossaire

Croissance interne/organique du chiffre d'affaires : il s'agit de la croissance calculée sur une base de périmètre constant pour une période donnée en excluant le chiffre d'affaires des sociétés acquises ou cédées. Aubay exerce l'essentiel de son activité en zone euro et de fait n'est pas ou peu soumis aux impacts des effets de change.

S1 2021 Croissance organique +8,5% Impact des variations de périmètre 0 Croissance en données publiées +8,5%

Résultat opérationnel d'activité : cet indicateur correspond au résultat opérationnel avant la prise en compte du coût des actions gratuites et des autres produits et charges qui correspondent à des produits et charges opérationnels inhabituels, significatifs, peu fréquents, présentés de manière distincte pour faciliter la compréhension de la performance liée aux activités courantes.

Marge opérationnelle d'activité : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est obtenu en rapportant le résultat opérationnel d'activité au chiffre d'affaires.

Dette nette ou trésorerie nette : cet indicateur s'obtient par différence entre la trésorerie et les dettes financières. Si le résultat est négatif, on parle de dette nette, et de trésorerie nette dans le cas contraire.

A propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 6 888 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2020, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 426,4M€.

