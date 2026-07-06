AUBAY : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Titres AUBAY : 5 331

Solde en espèces : 189 849,67 €

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Titres AUBAY : 4 041

Solde en espèces : 269 325,06 €

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Titres AUBAY : 4 612

Solde en espèces : 224 513,50 €

Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :

Titres Capitaux Transactions ACHAT 51 240 2 554 159,92 € 1 396 VENTE 49 950 2 474 684,54 € 49 950

À propos de AUBAY

Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 049 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.

Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP

Contacts

Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr

David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com

ANNEXE

ACHATS VENTES Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en euros TOTAL 1 396 51 240 2 554 159,92 TOTAL 1 262 49 950 2 474 684,54 02/01/2026 26 848 47817,11 02/01/2026 9 388 21913,19 05/01/2026 10 393 21912,3 05/01/2026 11 763 42707,93 06/01/2026 13 550 30826,4 06/01/2026 10 434 24500,99 07/01/2026 8 199 11194,31 07/01/2026 14 297 16774,59 08/01/2026 11 562 31444,41 08/01/2026 12 456 25611,19 09/01/2026 4 180 10228 09/01/2026 32 803 45777,5 12/01/2026 2 150 8690 12/01/2026 8 254 14884,91 13/01/2026 14 551 32353,29 13/01/2026 19 511 30115,02 14/01/2026 12 679 39825,52 14/01/2026 15 457 26868,81 15/01/2026 7 378 22260,38 15/01/2026 14 193 11403,41 16/01/2026 20 810 47792,03 16/01/2026 10 433 25651,48 19/01/2026 27 1174 67025,42 19/01/2026 12 545 31557,52 20/01/2026 12 355 20461,81 20/01/2026 4 229 13248,29 21/01/2026 8 180 10039,61 21/01/2026 30 511 28821,88 23/01/2026 11 445 26026,49 22/01/2026 30 831 47657,27 26/01/2026 14 466 27132,2 23/01/2026 12 355 20815,11 27/01/2026 18 399 22933,6 26/01/2026 5 136 7964,89 28/01/2026 12 273 15684,29 27/01/2026 8 125 7203,7 29/01/2026 25 756 45939,1 28/01/2026 5 182 10489,41 30/01/2026 21 499 29842,1 29/01/2026 21 818 50741,19 02/02/2026 4 73 4430,3 30/01/2026 12 342 20528,79 03/02/2026 26 705 42527,5 02/02/2026 33 602 36565,6 04/02/2026 25 665 38428,62 03/02/2026 8 125 7628,9 05/02/2026 16 448 24659,49 05/02/2026 7 226 12529,1 06/02/2026 29 679 34625,47 06/02/2026 19 1058 55222,63 09/02/2026 11 344 18475,59 09/02/2026 8 512 27725,11 10/02/2026 6 140 7559,01 10/02/2026 18 535 29061,52 11/02/2026 43 1667 88036,94 11/02/2026 4 160 8615,01 12/02/2026 30 1046 52158,06 12/02/2026 35 882 44468,5 13/02/2026 26 910 45014,52 13/02/2026 28 1364 68068,92 16/02/2026 21 626 30426,42 16/02/2026 11 156 7725,4 17/02/2026 22 742 35439,18 17/02/2026 9 491 23485,66 18/02/2026 11 523 24805,89 18/02/2026 20 605 28799,21 19/02/2026 14 577 27086,28 19/02/2026 7 327 15499,8 20/02/2026 18 583 27219,51 20/02/2026 17 1005 47074,7 23/02/2026 40 1163 53055,01 23/02/2026 9 229 10551,15 24/02/2026 13 475 20789,52 24/02/2026 4 89 3875,75 25/02/2026 3 90 3895 25/02/2026 36 2106 92234,38 26/02/2026 2 57 2547,6 26/02/2026 14 588 26345,4 27/02/2026 24 591 26820,11 27/02/2026 17 437 19885,64 02/03/2026 27 801 35521,79 02/03/2026 14 683 30495,27 03/03/2026 31 939 41136,09 03/03/2026 33 1487 65941,91 04/03/2026 7 250 11026,4 04/03/2026 24 1010 45358,09 05/03/2026 15 318 14305,9 05/03/2026 24 806 36566,61 06/03/2026 12 432 19755,96 06/03/2026 21 504 23159,46 09/03/2026 43 765 34431,12 09/03/2026 12 153 6856,85 10/03/2026 23 671 29710,61 10/03/2026 11 219 9898,8 11/03/2026 29 649 28185,1 11/03/2026 18 826 36126,68 12/03/2026 34 735 31897,53 12/03/2026 17 715 31218,04 13/03/2026 26 864 36942,57 13/03/2026 22 616 26479,81 16/03/2026 48 1348 56315,67 16/03/2026 23 675 28670,02 17/03/2026 39 1072 44006,24 17/03/2026 30 1025 42357,1 18/03/2026 8 332 13894 18/03/2026 31 1503 63286,97 19/03/2026 14 769 32164,89 19/03/2026 31 1085 46505,05 20/03/2026 28 829 34910,27 23/03/2026 19 1097 46201,47 23/03/2026 9 376 15583,73 24/03/2026 3 90 3777 24/03/2026 28 1509 62560,12 25/03/2026 22 890 36974,16 25/03/2026 12 407 16683,58 26/03/2026 17 905 37130,43 26/03/2026 12 482 19632,25 27/03/2026 5 138 5708,4 27/03/2026 8 275 11331,24 30/03/2026 9 615 25254,91 30/03/2026 20 1002 40810,26 31/03/2026 15 910 37213,54 31/03/2026 9 307 12357,86 01/04/2026 9 375 15934,99 02/04/2026 8 290 12615,99 02/04/2026 3 130 5687,01 07/04/2026 4 93 4065,15 07/04/2026 4 121 5355,5 08/04/2026 1 30 1362 08/04/2026 7 210 9726 09/04/2026 12 515 23090,03 09/04/2026 2 31 1418,15 13/04/2026 7 266 11623,16 10/04/2026 4 120 5274 14/04/2026 1 1 44,75 13/04/2026 7 209 9239,45 16/04/2026 4 107 4968,9 14/04/2026 5 121 5464,25 21/04/2026 2 100 4865 15/04/2026 4 91 4212,95 22/04/2026 4 300 14505 16/04/2026 7 152 7098,51 23/04/2026 12 720 34326 21/04/2026 12 574 28030,6 24/04/2026 6 272 12777,39 22/04/2026 4 200 9775 28/04/2026 7 350 16362,5 23/04/2026 1 27 1306,8 30/04/2026 4 250 12277 24/04/2026 1 50 2370 04/05/2026 7 350 17830,02 28/04/2026 6 204 9577,29 05/05/2026 1 50 2540 29/04/2026 7 276 13192,8 06/05/2026 5 213 10898,21 30/04/2026 10 361 18041,81 07/05/2026 6 300 15590,01 04/05/2026 4 200 10315 08/05/2026 3 150 7815 05/05/2026 7 320 16364,99 11/05/2026 5 250 12970 06/05/2026 5 170 8802,01 12/05/2026 8 351 18031,71 07/05/2026 5 170 8937 13/05/2026 6 270 13920,01 08/05/2026 2 31 1633,5 14/05/2026 1 500 25900 11/05/2026 1 30 1566 15/05/2026 5 2139 109375,2 12/05/2026 5 201 10351,7 18/05/2026 2 100 5080 13/05/2026 6 350 18154,99 20/05/2026 6 280 14521 14/05/2026 3 1500 78300 21/05/2026 6 261 13690,81 15/05/2026 5 1900 97910,04 22/05/2026 1 50 2660 18/05/2026 2 100 5125 25/05/2026 5 250 13395 19/05/2026 5 150 7773 26/05/2026 5 250 13260 20/05/2026 4 140 7364,99 27/05/2026 4 250 13215 21/05/2026 2 80 4238 28/05/2026 5 250 13115 22/05/2026 3 90 4797 29/05/2026 1 1 52,7 25/05/2026 1 30 1617 01/06/2026 4 200 10860 26/05/2026 2 60 3213 02/06/2026 7 360 19919,99 27/05/2026 3 150 7980 03/06/2026 6 240 13180,01 28/05/2026 3 120 6364 05/06/2026 6 290 16337,01 29/05/2026 7 241 12865,69 08/06/2026 4 200 11060 01/06/2026 6 230 12606,99 09/06/2026 1 50 2830 02/06/2026 5 180 10084 10/06/2026 6 300 16854,99 03/06/2026 6 240 13327,99 11/06/2026 6 261 14444,39 04/06/2026 8 320 17870,02 12/06/2026 4 200 11285 05/06/2026 4 160 9168 15/06/2026 4 200 11485 08/06/2026 7 346 19508,79 16/06/2026 3 150 8570 09/06/2026 3 120 6876 17/06/2026 5 201 11678,5 11/06/2026 8 400 22465 18/06/2026 5 250 14385 12/06/2026 4 190 10816 19/06/2026 1 50 2850 15/06/2026 5 250 14510 22/06/2026 7 280 15804,01 16/06/2026 5 150 8676 23/06/2026 6 235 12908,5 17/06/2026 2 31 1819,5 24/06/2026 4 180 9918 18/06/2026 1 50 2890 25/06/2026 8 335 18535,01 19/06/2026 3 150 8610 26/06/2026 7 310 17008 22/06/2026 1 50 2880 29/06/2026 1 70 3878 23/06/2026 7 330 18312 30/06/2026 6 236 13034,4 24/06/2026 4 190 10527,01 25/06/2026 4 200 11160 26/06/2026 4 200 11065 29/06/2026 5 220 12230 30/06/2026 4 146 8124,2