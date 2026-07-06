AUBAY : Bilan semestriel de liquidité au 30 juin 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par la société AUBAY à la Société PORTZAMPARC - GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2026, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Titres AUBAY : 5 331
- Solde en espèces : 189 849,67 €
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2025, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Titres AUBAY : 4 041
- Solde en espèces : 269 325,06 €
Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
- Titres AUBAY : 4 612
- Solde en espèces : 224 513,50 €
Au cours du 1er semestre 2026, il a été négocié un total de :
|Titres
|Capitaux
|Transactions
|ACHAT
|51 240
|2 554 159,92 €
|1 396
|VENTE
|49 950
|2 474 684,54 €
|49 950
À propos de AUBAY
Aubay est une Entreprise de Services du Numérique. Aubay est présent chez les plus grands acteurs des secteurs Banque, Finance, Assurance, Industrie, Energie, Transports, Télécoms. La société compte 9 049 collaborateurs répartis dans 7 pays (France, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne, Portugal et Royaume-Uni). En 2025, Aubay a réalisé un chiffre d'affaires de 602 M€.
Euronext, Compartment: B - ISIN FR0000063737-AUB - Reuters AUBT.PA - Bloomberg AUB:FP
Contacts
Amaury Dugast – Actus Finance – Tél. : +33 (0)1 53 67 36 74 - adugast@actus.fr
David Fuks – Co-Directeur Général - Tél. : 01 46 10 67 67 - E-mail : dfuks@aubay.com
ANNEXE
|ACHATS
|VENTES
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|Nombre de transactions
|Nombre de titres
|Capitaux en euros
|TOTAL
|1 396
|51 240
|2 554 159,92
|TOTAL
|1 262
|49 950
|2 474 684,54
|02/01/2026
|26
|848
|47817,11
|02/01/2026
|9
|388
|21913,19
|05/01/2026
|10
|393
|21912,3
|05/01/2026
|11
|763
|42707,93
|06/01/2026
|13
|550
|30826,4
|06/01/2026
|10
|434
|24500,99
|07/01/2026
|8
|199
|11194,31
|07/01/2026
|14
|297
|16774,59
|08/01/2026
|11
|562
|31444,41
|08/01/2026
|12
|456
|25611,19
|09/01/2026
|4
|180
|10228
|09/01/2026
|32
|803
|45777,5
|12/01/2026
|2
|150
|8690
|12/01/2026
|8
|254
|14884,91
|13/01/2026
|14
|551
|32353,29
|13/01/2026
|19
|511
|30115,02
|14/01/2026
|12
|679
|39825,52
|14/01/2026
|15
|457
|26868,81
|15/01/2026
|7
|378
|22260,38
|15/01/2026
|14
|193
|11403,41
|16/01/2026
|20
|810
|47792,03
|16/01/2026
|10
|433
|25651,48
|19/01/2026
|27
|1174
|67025,42
|19/01/2026
|12
|545
|31557,52
|20/01/2026
|12
|355
|20461,81
|20/01/2026
|4
|229
|13248,29
|21/01/2026
|8
|180
|10039,61
|21/01/2026
|30
|511
|28821,88
|23/01/2026
|11
|445
|26026,49
|22/01/2026
|30
|831
|47657,27
|26/01/2026
|14
|466
|27132,2
|23/01/2026
|12
|355
|20815,11
|27/01/2026
|18
|399
|22933,6
|26/01/2026
|5
|136
|7964,89
|28/01/2026
|12
|273
|15684,29
|27/01/2026
|8
|125
|7203,7
|29/01/2026
|25
|756
|45939,1
|28/01/2026
|5
|182
|10489,41
|30/01/2026
|21
|499
|29842,1
|29/01/2026
|21
|818
|50741,19
|02/02/2026
|4
|73
|4430,3
|30/01/2026
|12
|342
|20528,79
|03/02/2026
|26
|705
|42527,5
|02/02/2026
|33
|602
|36565,6
|04/02/2026
|25
|665
|38428,62
|03/02/2026
|8
|125
|7628,9
|05/02/2026
|16
|448
|24659,49
|05/02/2026
|7
|226
|12529,1
|06/02/2026
|29
|679
|34625,47
|06/02/2026
|19
|1058
|55222,63
|09/02/2026
|11
|344
|18475,59
|09/02/2026
|8
|512
|27725,11
|10/02/2026
|6
|140
|7559,01
|10/02/2026
|18
|535
|29061,52
|11/02/2026
|43
|1667
|88036,94
|11/02/2026
|4
|160
|8615,01
|12/02/2026
|30
|1046
|52158,06
|12/02/2026
|35
|882
|44468,5
|13/02/2026
|26
|910
|45014,52
|13/02/2026
|28
|1364
|68068,92
|16/02/2026
|21
|626
|30426,42
|16/02/2026
|11
|156
|7725,4
|17/02/2026
|22
|742
|35439,18
|17/02/2026
|9
|491
|23485,66
|18/02/2026
|11
|523
|24805,89
|18/02/2026
|20
|605
|28799,21
|19/02/2026
|14
|577
|27086,28
|19/02/2026
|7
|327
|15499,8
|20/02/2026
|18
|583
|27219,51
|20/02/2026
|17
|1005
|47074,7
|23/02/2026
|40
|1163
|53055,01
|23/02/2026
|9
|229
|10551,15
|24/02/2026
|13
|475
|20789,52
|24/02/2026
|4
|89
|3875,75
|25/02/2026
|3
|90
|3895
|25/02/2026
|36
|2106
|92234,38
|26/02/2026
|2
|57
|2547,6
|26/02/2026
|14
|588
|26345,4
|27/02/2026
|24
|591
|26820,11
|27/02/2026
|17
|437
|19885,64
|02/03/2026
|27
|801
|35521,79
|02/03/2026
|14
|683
|30495,27
|03/03/2026
|31
|939
|41136,09
|03/03/2026
|33
|1487
|65941,91
|04/03/2026
|7
|250
|11026,4
|04/03/2026
|24
|1010
|45358,09
|05/03/2026
|15
|318
|14305,9
|05/03/2026
|24
|806
|36566,61
|06/03/2026
|12
|432
|19755,96
|06/03/2026
|21
|504
|23159,46
|09/03/2026
|43
|765
|34431,12
|09/03/2026
|12
|153
|6856,85
|10/03/2026
|23
|671
|29710,61
|10/03/2026
|11
|219
|9898,8
|11/03/2026
|29
|649
|28185,1
|11/03/2026
|18
|826
|36126,68
|12/03/2026
|34
|735
|31897,53
|12/03/2026
|17
|715
|31218,04
|13/03/2026
|26
|864
|36942,57
|13/03/2026
|22
|616
|26479,81
|16/03/2026
|48
|1348
|56315,67
|16/03/2026
|23
|675
|28670,02
|17/03/2026
|39
|1072
|44006,24
|17/03/2026
|30
|1025
|42357,1
|18/03/2026
|8
|332
|13894
|18/03/2026
|31
|1503
|63286,97
|19/03/2026
|14
|769
|32164,89
|19/03/2026
|31
|1085
|46505,05
|20/03/2026
|28
|829
|34910,27
|23/03/2026
|19
|1097
|46201,47
|23/03/2026
|9
|376
|15583,73
|24/03/2026
|3
|90
|3777
|24/03/2026
|28
|1509
|62560,12
|25/03/2026
|22
|890
|36974,16
|25/03/2026
|12
|407
|16683,58
|26/03/2026
|17
|905
|37130,43
|26/03/2026
|12
|482
|19632,25
|27/03/2026
|5
|138
|5708,4
|27/03/2026
|8
|275
|11331,24
|30/03/2026
|9
|615
|25254,91
|30/03/2026
|20
|1002
|40810,26
|31/03/2026
|15
|910
|37213,54
|31/03/2026
|9
|307
|12357,86
|01/04/2026
|9
|375
|15934,99
|02/04/2026
|8
|290
|12615,99
|02/04/2026
|3
|130
|5687,01
|07/04/2026
|4
|93
|4065,15
|07/04/2026
|4
|121
|5355,5
|08/04/2026
|1
|30
|1362
|08/04/2026
|7
|210
|9726
|09/04/2026
|12
|515
|23090,03
|09/04/2026
|2
|31
|1418,15
|13/04/2026
|7
|266
|11623,16
|10/04/2026
|4
|120
|5274
|14/04/2026
|1
|1
|44,75
|13/04/2026
|7
|209
|9239,45
|16/04/2026
|4
|107
|4968,9
|14/04/2026
|5
|121
|5464,25
|21/04/2026
|2
|100
|4865
|15/04/2026
|4
|91
|4212,95
|22/04/2026
|4
|300
|14505
|16/04/2026
|7
|152
|7098,51
|23/04/2026
|12
|720
|34326
|21/04/2026
|12
|574
|28030,6
|24/04/2026
|6
|272
|12777,39
|22/04/2026
|4
|200
|9775
|28/04/2026
|7
|350
|16362,5
|23/04/2026
|1
|27
|1306,8
|30/04/2026
|4
|250
|12277
|24/04/2026
|1
|50
|2370
|04/05/2026
|7
|350
|17830,02
|28/04/2026
|6
|204
|9577,29
|05/05/2026
|1
|50
|2540
|29/04/2026
|7
|276
|13192,8
|06/05/2026
|5
|213
|10898,21
|30/04/2026
|10
|361
|18041,81
|07/05/2026
|6
|300
|15590,01
|04/05/2026
|4
|200
|10315
|08/05/2026
|3
|150
|7815
|05/05/2026
|7
|320
|16364,99
|11/05/2026
|5
|250
|12970
|06/05/2026
|5
|170
|8802,01
|12/05/2026
|8
|351
|18031,71
|07/05/2026
|5
|170
|8937
|13/05/2026
|6
|270
|13920,01
|08/05/2026
|2
|31
|1633,5
|14/05/2026
|1
|500
|25900
|11/05/2026
|1
|30
|1566
|15/05/2026
|5
|2139
|109375,2
|12/05/2026
|5
|201
|10351,7
|18/05/2026
|2
|100
|5080
|13/05/2026
|6
|350
|18154,99
|20/05/2026
|6
|280
|14521
|14/05/2026
|3
|1500
|78300
|21/05/2026
|6
|261
|13690,81
|15/05/2026
|5
|1900
|97910,04
|22/05/2026
|1
|50
|2660
|18/05/2026
|2
|100
|5125
|25/05/2026
|5
|250
|13395
|19/05/2026
|5
|150
|7773
|26/05/2026
|5
|250
|13260
|20/05/2026
|4
|140
|7364,99
|27/05/2026
|4
|250
|13215
|21/05/2026
|2
|80
|4238
|28/05/2026
|5
|250
|13115
|22/05/2026
|3
|90
|4797
|29/05/2026
|1
|1
|52,7
|25/05/2026
|1
|30
|1617
|01/06/2026
|4
|200
|10860
|26/05/2026
|2
|60
|3213
|02/06/2026
|7
|360
|19919,99
|27/05/2026
|3
|150
|7980
|03/06/2026
|6
|240
|13180,01
|28/05/2026
|3
|120
|6364
|05/06/2026
|6
|290
|16337,01
|29/05/2026
|7
|241
|12865,69
|08/06/2026
|4
|200
|11060
|01/06/2026
|6
|230
|12606,99
|09/06/2026
|1
|50
|2830
|02/06/2026
|5
|180
|10084
|10/06/2026
|6
|300
|16854,99
|03/06/2026
|6
|240
|13327,99
|11/06/2026
|6
|261
|14444,39
|04/06/2026
|8
|320
|17870,02
|12/06/2026
|4
|200
|11285
|05/06/2026
|4
|160
|9168
|15/06/2026
|4
|200
|11485
|08/06/2026
|7
|346
|19508,79
|16/06/2026
|3
|150
|8570
|09/06/2026
|3
|120
|6876
|17/06/2026
|5
|201
|11678,5
|11/06/2026
|8
|400
|22465
|18/06/2026
|5
|250
|14385
|12/06/2026
|4
|190
|10816
|19/06/2026
|1
|50
|2850
|15/06/2026
|5
|250
|14510
|22/06/2026
|7
|280
|15804,01
|16/06/2026
|5
|150
|8676
|23/06/2026
|6
|235
|12908,5
|17/06/2026
|2
|31
|1819,5
|24/06/2026
|4
|180
|9918
|18/06/2026
|1
|50
|2890
|25/06/2026
|8
|335
|18535,01
|19/06/2026
|3
|150
|8610
|26/06/2026
|7
|310
|17008
|22/06/2026
|1
|50
|2880
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- SECURITY MASTER Key : ymydZpRqYpmWnZxwlMtrl5aZbGhplJWWamiex5Sek5+Vb5tnx2eXbJaeZnJqlmVu
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Information relative au contrat de liquidité
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/99108-aubay_bilan-semestriel_2026.06.30.pdf
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