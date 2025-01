Aubay anticipe une marge opérationnelle d’activité entre 8,5 et 9,5% pour 2025

(AOF) - Aubay publie un chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2024 de 540,3 millions d'euros, soit une hausse organique de 1,2%, dont 3,3% au cours du second semestre. Le spécialiste des services numériques souligne que "ce chiffre d'affaires s'inscrit dans la fourchette annoncée en début d'exercice et que cette performance s'appuie sur un taux de productivité des consultants en hausse de 0,9 point à 93,7% et sur la poursuite de la hausse des prix de vente, qui ont compensé le léger recul de l'effectif".

"Le contexte de marché dans lequel évolue Aubay en ce début d'année est inchangé par rapport à 2024", affirme le groupe. "Les projets demeurent relativement nombreux soutenus par la poursuite des tendances de fond dictées par les évolutions technologiques et les impacts règlementaires" mais "le manque de visibilité macroéconomique peut toutefois amener certains acteurs à demeurer conservateurs dans leurs stratégies d'investissements IT".

Aubay "devrait poursuivre sa trajectoire de croissance" en 2025 en visant une croissance organique entre 0 et +3%, soit un chiffre d'affaires de 540 à 556 millions d'euros avec une marge opérationnelle d'activité comprise entre 8,5 et 9,5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS