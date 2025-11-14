Au salon aéronautique de Dubaï, les avionneurs occidentaux espèrent des commandes malgré les retards

Les retards de livraisons d'avions ainsi que les ambitions chinoises pour détrôner Airbus

AIR.PA et Boeing BA.N devraient se mêler aux annonces de nouvelles commandes d'appareils lors du salon aéronautique de Dubaï qui se tient la semaine prochaine.

La tournée du président américain Donald Trump dans le Golfe en mai, marquée par des dizaines de milliards de dollars de commandes pour Boeing, a éclipsé une partie de l’éclat du plus grand salon aéronautique du Moyen-Orient et anticipé certaines annonces habituellement dévoilées à Dubaï.

C'est désormais au tour d'Airbus, à la traîne derrière Boeing dans la course aux commandes cette année, de tenter de combler l'écart avec une série d’annonces au salon, prévu du 17 au 21 novembre.

L'avionneur européen pourrait ainsi ébranler la position de Boeing chez la compagnie à bas coûts flydubai, qui envisage de passer une commande dans le cadre d’un accord partagé entre les deux constructeurs, ont indiqué des sources industrielles.

Airbus et Boeing n'ont pas souhaité faire de commentaire et flydubai n'était pas disponible dans l'immédiat.

Stuart Hatcher, économiste en chef du cabinet IBA, prévoit un volume "raisonnable" d’environ 300 commandes au salon – soit la moitié du niveau des années fastes - y compris un contrat pour des Airbus A350-1000 auprès d’Emirates, la compagnie sœur de flydubai.

Bloomberg a rapporté qu'Airbus était en pourparlers pour au moins 30 avions long-courriers auprès d'Emirates.

La compagnie Etihad, basée à Abou Dhabi, devrait commander plus d’une douzaine de gros-porteurs Airbus.

Les discussions commerciales devraient toutefois être perturbées par les retards de livraison qui persistent dans l'industrie aéronautique.

Ainsi, le développement du Boeing 777X, pour lequel Emirates reste le principal client, accuse désormais sept ans de retard.

Airbus continue aussi de subir des retards de livraison sur des modèles plus petits.

"La demande est là, mais les problèmes d’approvisionnement persistent dans l’aérien, même si d’autres secteurs de l’économie vont mieux", a déclaré Marjan Riggi, fondatrice de Stage Wing Advisory.

Airbus et Boeing voient aussi leur domination historique remise en question avec la première apparition hors d’Asie du C919 de COMAC, le constructeur chinois.

Concurrent du Boeing 737 et de l'Airbus A320neo, les plus vendus de l'industrie, le C919 vise des ventes au Moyen-Orient et en Afrique, alors que Pékin renforce ses liens avec le Golfe. Mais les analystes préviennent qu’il faudra des années pour obtenir une certification occidentale.

(Reportage Tim Hepher, Ahmed Elimam et Federico Maccioni; avec la contribution de Mike Stone et David Jeans, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)