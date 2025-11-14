 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 124,29
-1,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Au salon aéronautique de Dubaï, les avionneurs occidentaux espèrent des commandes malgré les retards
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 14:06

Un Airbus A320-214, avion de ligne de la compagnie Lufthansa, décolle de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol, à Malaga

Un Airbus A320-214, avion de ligne de la compagnie Lufthansa, décolle de l'aéroport de Malaga-Costa del Sol, à Malaga

Les retards de livraisons d'avions ainsi que les ambitions chinoises pour détrôner Airbus et Boeing devraient se mêler aux annonces de nouvelles commandes d'appareils lors du salon aéronautique de Dubaï qui se tient la semaine prochaine.

La tournée du président américain Donald Trump dans le Golfe en mai, marquée par des dizaines de milliards de dollars de commandes pour Boeing, a éclipsé une partie de l’éclat du plus grand salon aéronautique du Moyen-Orient et anticipé certaines annonces habituellement dévoilées à Dubaï.

C'est désormais au tour d'Airbus, à la traîne derrière Boeing dans la course aux commandes cette année, de tenter de combler l'écart avec une série d’annonces au salon, prévu du 17 au 21 novembre.

L'avionneur européen pourrait ainsi ébranler la position de Boeing chez la compagnie à bas coûts flydubai, qui envisage de passer une commande dans le cadre d’un accord partagé entre les deux constructeurs, ont indiqué des sources industrielles.

Airbus et Boeing n'ont pas souhaité faire de commentaire et flydubai n'était pas disponible dans l'immédiat.

Stuart Hatcher, économiste en chef du cabinet IBA, prévoit un volume "raisonnable" d’environ 300 commandes au salon – soit la moitié du niveau des années fastes - y compris un contrat pour des Airbus A350-1000 auprès d’Emirates, la compagnie sœur de flydubai.

Bloomberg a rapporté qu'Airbus était en pourparlers pour au moins 30 avions long-courriers auprès d'Emirates.

La compagnie Etihad, basée à Abou Dhabi, devrait commander plus d’une douzaine de gros-porteurs Airbus.

Les discussions commerciales devraient toutefois être perturbées par les retards de livraison qui persistent dans l'industrie aéronautique.

Ainsi, le développement du Boeing 777X, pour lequel Emirates reste le principal client, accuse désormais sept ans de retard.

Airbus continue aussi de subir des retards de livraison sur des modèles plus petits.

"La demande est là, mais les problèmes d’approvisionnement persistent dans l’aérien, même si d’autres secteurs de l’économie vont mieux", a déclaré Marjan Riggi, fondatrice de Stage Wing Advisory.

Airbus et Boeing voient aussi leur domination historique remise en question avec la première apparition hors d’Asie du C919 de COMAC, le constructeur chinois.

Concurrent du Boeing 737 et de l'Airbus A320neo, les plus vendus de l'industrie, le C919 vise des ventes au Moyen-Orient et en Afrique, alors que Pékin renforce ses liens avec le Golfe. Mais les analystes préviennent qu’il faudra des années pour obtenir une certification occidentale.

(Reportage Tim Hepher, Ahmed Elimam et Federico Maccioni; avec la contribution de Mike Stone et David Jeans, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.11.2025 14:42 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le ... Lire la suite

  • Des personnes font la queue devant le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) à Paris, le jour de l'ouverture du premier magasin physique du géant asiatique du commerce en ligne Shein, le 5 novembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )
    Les ouvertures de boutiques Shein en région repoussées par le BHV
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:39 

    Le BHV repousse les ouvertures des magasins Shein en région, le patron des grands magasins assurant vouloir simplement "faire mieux", et promettant que ces boutiques verront le jour malgré les multiples critiques et procédures judiciaires visant la plateforme asiatique. ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, à Paris le 9 novembre 2018. ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, l'homme qui a transformé Renault, est décédé
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:35 

    Patron emblématique du constructeur automobile Renault pendant 13 ans, mais aussi ex-directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon et haut fonctionnaire éclectique, Louis Schweitzer est décédé jeudi 6 novembre à 83 ans, après avoir durablement transformé la ... Lire la suite

  • La députée LFI Sophia Chikirou annonce sa candidature aux municipales à Paris, le 14 novembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )
    L'Insoumise Sophia Chikirou se lance dans la course à la mairie de Paris
    information fournie par AFP 14.11.2025 14:23 

    La députée insoumise Sophia Chikirou s'est officiellement lancée vendredi dans la course à la mairie de Paris, avec l'ambition d'incarner un "nouveau Paris populaire", en rupture avec une majorité sortante "épuisée", avec laquelle elle ne s'alliera pas pour battre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank