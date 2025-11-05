Au moins sept morts après l'écrasement d'un avion d'UPS au décollage de Louisville (Kentucky)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Parmi les morts figurent les trois membres de l'équipage et quatre personnes au sol

Onze blessés au sol transportés à l'hôpital

L'accident s'est produit peu après le décollage à destination d'Honolulu

Les autorités craignent que le bilan des incendies ne s'alourdisse

Une vidéo montre un incendie sur l'aile de l'avion au moment du décollage

(Ajout du dernier accident d'avion cargo d'UPS, des détails sur la zone de l'accident, du commentaire d'UPS, des détails sur Worldport; paragraphes 8-10, 21-23) par David Shepardson, Chris Thomas et Lisa Baertlein

Un avion cargo gros porteur d'UPS s'est écrasé mardi et a déclenché une boule de feu quelques instants après son décollage de l'aéroport international de Louisville, dans le Kentucky, tuant sept personnes, dont les trois qui se trouvaient à bord, et en blessant 11 au sol, ont indiqué les autorités.

Les flammes de l'accident, peu avant le coucher du soleil, ont déclenché une série d'incendies dans un corridor industriel adjacent à l'aéroport, ce qui a contraint les autorités à interrompre les opérations aériennes pendant la nuit, ont indiqué les autorités.

L'aéroport de Louisville, qui abrite UPS Worldport - une plate-forme mondiale pour les opérations de fret aérien de la société de transport et sa plus grande installation de manutention de colis dans le monde - devait rouvrir mercredi matin.

Deux pistes étaient jonchées de débris de l'accident.

Dans une alerte de service diffusée mardi soir, UPS a déclaré que les horaires de livraison des colis aériens et internationaux "pourraient être affectés" par la perturbation.

"Des plans d'urgence ont été mis en place pour s'assurer que les envois arrivent à leur destination finale aussi rapidement que les conditions le permettent", a ajouté l'entreprise.

L'avion trimoteur a été ravitaillé en carburant pour un vol de 8 heures et demie à destination d'Honolulu. Il avait un équipage de trois personnes, a déclaré UPS UPS.N . Aucun n'a survécu, ont indiqué les autorités.

Le maire de Louisville, Craig Greenberg, a déclaré aux journalistes lors d'un point de presse en fin de soirée que quatre décès avaient été confirmés au sol, et que 11 personnes blessées avaient été transportées dans des hôpitaux.

Par ailleurs, le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a déclaré que le bilan était d'au moins sept morts et que l'on s'attendait à ce qu'il s'alourdisse. Certains survivants ont subi des blessures "très importantes", a-t-il ajouté.

C'est le premier avion cargo d'UPS à s'écraser depuis août 2013, lorsqu'un Airbus s'est écrasé lors d'une approche d'atterrissage à l'aéroport international de Birmingham, en Alabama, tuant les deux membres de l'équipage.

La chaîne de télévision WLKY, affiliée à CBS, a montré une vidéo de l'accident de mardi, avec des flammes visibles au moment du décollage de l'avion, et une boule de feu éclatant lorsqu'il a touché le sol.

Plusieurs bâtiments d'une zone industrielle située au-delà de la piste d'atterrissage étaient en feu après l'accident, et une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel du soir.

M. Beshear a indiqué que les installations touchées au sol comprenaient un centre de recyclage de produits pétroliers et une entreprise de pièces détachées automobiles.

"Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17 h 15, heure locale, le mardi 4 novembre, après avoir décollé de l'aéroport international Muhammad Ali de Louisville, dans le Kentucky", a déclaré l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) dans un communiqué.

L'une des principales questions posées aux enquêteurs est de savoir pourquoi un moteur semble s'être détaché de l'avion avant le crash, a déclaré une personne informée de l'affaire, en montrant des images vidéo de débris de l'aérodrome.

La cause et l'origine de l'incendie qui s'est déclaré avant que l'avion ne s'écrase sont également inconnues.

John Cox, pilote et expert américain en sécurité aérienne, a déclaré que les enquêteurs devront chercher à comprendre pourquoi l'avion équipé de trois moteurs n'a pas pu voler après que l'un d'entre eux a apparemment pris feu.

"L'incendie est trop important pour un incendie de moteur normal", a déclaré M. Cox. "C'est beaucoup trop gros."

"Cet avion aurait dû voler avec deux moteurs. Nous devons maintenant déterminer ce qui l'a empêché de voler", a-t-il ajouté.

Les incendies au sol ont brûlé pendant des heures, et les autorités ont demandé à la population, dans un rayon de 5 miles (8 km), de rester à l'intérieur pour se prémunir contre les risques liés à la qualité de l'air. La zone de mise à l'abri a ensuite été réduite à un rayon d'un kilomètre.

L'ACCIDENT CONCERNE UN AVION DE 34 ANS

Les archives de la FAA montrent que l'avion accidenté, un cargo MD-11, avait 34 ans. Boeing BA.N , qui a arrêté le programme MD-11 après l'avoir acquis dans le cadre d'une fusion avec McDonnell Douglas, a déclaré qu'il était préoccupé par la sécurité et le bien-être des personnes touchées, et qu'il apporterait un soutien technique à l'enquête.

Selon Flightradar24, l'avion, qui a commencé à voler avec UPS en 2006, avait effectué un vol entre Louisville et Baltimore plus tôt dans la journée de mardi, avant de revenir à Louisville.

Il est monté à une altitude de 175 pieds et a atteint une vitesse de 184 nœuds avant d'effectuer une descente brutale, selon les données de Flightradar24.

Le National Transportation Safety Board (NTSB) dirigera l'enquête sur l'accident et a envoyé une équipe sur le site, a déclaré un porte-parole.

Le NTSB a généralement besoin de 12 à 24 mois pour mener à bien une enquête, déterminer les causes probables de l'accident et émettre des recommandations pour éviter des incidents similaires.

UPS est le plus grand employeur de Louisville, avec 26 000 emplois, selon la publication Louisville Business First.

"Nous sommes terriblement attristés par l'accident survenu ce soir à Louisville", a déclaré la société dans un communiqué.

Le Worldport de Louisville est au centre du système en étoile du réseau de fret aérien d'UPS, desservant les secteurs de la haute technologie, de la santé et de la vente au détail, assurant plus de 300 vols et traitant environ 2 millions de colis par jour.

Plus de 150 clients d'UPS, tels que Merck & Co MRK.N et d'autres grandes sociétés pharmaceutiques, y ont des stocks.

"Je suis de tout cœur avec tous les employés d'UPS, car c'est une ville UPS", a déclaré Betsy Ruhe, membre du conseil municipal de Louisville, dont la circonscription comprend l'aéroport, lors de la conférence de presse.

"Nous connaissons tous quelqu'un qui travaille chez UPS, et ils envoient tous des SMS à leurs amis, à leur famille, pour s'assurer que tout le monde est en sécurité. Malheureusement, certains de ces messages resteront probablement sans réponse."