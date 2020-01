Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins deux morts dans une explosion à Houston Reuters • 24/01/2020 à 17:18









(bilan actualisé, précisions) HOUSTON, Etats-Unis, 24 janvier (Reuters) - Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres ont été blessées dans une puissante explosion qui a dévasté vendredi matin une entreprise de machinerie, à Houston, au Texas, a rapporté la police américaine qui a ouvert une enquête. L'explosion, d'origine inconnue, s'est produite à 10h25 GMT dans l'entreprise Watson Grinding and Manufacturing et a provoqué d'importants dégâts dans les maisons situées à proximité. A ce stade, aucune preuve ne permet de conclure à un incendie criminel, a déclaré Art Acevedo, le chef de la police de la quatrième ville la plus peuplée des Etats-Unis, lors d'un point de presse, précisant que l'enquête prendrait du temps. (Collin Eaton, version française Simon Carraud, Bertrand Boucey et Marine Pennetier)

