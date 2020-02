Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins deux morts dans le déraillement d'un train près de Milan Reuters • 06/02/2020 à 09:13









MILAN, 6 février (Reuters) - Un train à grande vitesse a déraillé jeudi matin dans la province de Lodi, dans le nord de l'Italie, faisant au moins deux morts et interrompant la liaison ferroviaire entre Milan et Bologne, a-t-on appris auprès des autorités. Les secours sont sur place. En plus des deux décès, un responsable de la compagnie ferroviaire a fait état de deux blessés relativement graves et d'un nombre non précisé de blessés légers. La chaîne de télévision Sky Italia indique que deux membres du personnel de bord ont été tués et 27 autres personnes blessées. Le train a déraillé vers 05h30 (04h30 GMT) à une quarantaine de kilomètres au sud de Milan pour des raisons encore indéterminées. (James Mackenzie version française Henri-Pierre André)

