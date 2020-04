Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins 40 civils tués dans une explosion dans le nord de la Syrie, dit la Turquie Reuters • 28/04/2020 à 18:10









ANKARA, 28 avril (Reuters) - Au moins 40 civils, dont 11 enfants, ont été tués mardi par l'explosion d'une bombe sur un camion citerne à Afrin, dans le nord de la Syrie, a déclaré le ministère turc de la Défense, qui a attribué cet attentat aux YPG, un mouvement kurde syrien. Dans un communiqué diffusé sur Twitter, le ministère turc précise que l'explosion est survenue dans un secteur animé du centre d'Afrin. Une vidéo diffusée par le ministère montre de la fumée s'élevant au-dessus de la ville tandis que résonnent les sirènes des ambulances et de la police. La Turquie considère les YPG comme une organisation terroriste liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) présent sur son sol. Elle intervient militairement dans le nord de la Syrie pour les éloigner de sa frontière. L'armée turque et ses alliés rebelles syriens ont pris la localité d'Afrin, située dans une zone majoritairement kurde, aux YPG en mars 2018 dans le cadre d'une vaste offensive. L'explosion survenue mardi est l'une des plus meurtrières survenues dans la région depuis que les forces soutenues par la Turquie en ont pris le contrôle. Les YPG affirment ne pas prendre des civils pour cibles. (Tuvan Gumrukcu version française Bertrand Boucey)

