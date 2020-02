Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins 38 personnes tuées par deux avalanches en Turquie Reuters • 05/02/2020 à 16:18









ISTANBUL, 5 février (Reuters) - Au moins 38 personnes ont été tuées par des avalanches qui se sont produites mardi et mercredi dans l'est de la Turquie, ont annoncé les autorités. Parmi les victimes, plus d'une trentaine de secouristes emportés alors qu'ils recherchaient des victimes déjà ensevelies. Selon les autorités turques, les avalanches ont également fait 53 blessés. (Ali Kucukgocmen et Ezgi Erkoyun à Istanbul, Tuvan Gumrukcu et Ece Toksabay à Ankara; version française Claude Chendjou)

