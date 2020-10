Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Au moins 12 morts dont des enfants dans un raid des forces afghanes Reuters • 22/10/2020 à 12:39









KABOUL, 22 octobre (Reuters) - Un raid aérien des forces afghanes visant les taliban a fait au moins 12 morts, parmi lesquels des enfants, et 14 blessés mercredi soir dans le nord-est de l'Afghanistan, rapportent jeudi les autorités provinciales. La frappe a touché une école religieuse dans la province de Takhar, précisent-elles. Hadi Jamal, porte-parole de l'armée afghane, a confirmé qu'un raid avait eu lieu sans pouvoir dire s'il avait pu "accidentellement tuer des civils et des enfants". Une enquête a été ouverte, a-t-il ajouté. Les taliban ont tué au moins 37 soldats des forces gouvernementales au cours des 72 dernières heures dans le cadre d'une offensive dans le district de Baharak, dans la même province, selon les autorités locales. Les combats se poursuivent sans relâche en Afghanistan malgré des pourparlers de paix en cours au Qatar entre Kaboul et les insurgés islamistes. (Abdul Qadir Sediqi à Kaboul, Sardar Razmal à Kunduz; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.