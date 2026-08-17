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Au Japon, la croissance a ralenti au second trimestre
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 07:45
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La croissance japonaise a déçu entre avril et juin, freinée par la consommation des ménages et l'investissement des entreprises.

Le PIB a progressé de 0,3% sur le trimestre et de 1,1% en rythme annualisé, contre respectivement 0,5% et 2% attendus. La consommation privée a reculé symboliquement, mais c'est son premier repli en huit trimestres. Elle a été pénalisée par des effets réglementaires et la hausse du prix du tabac.

Mais le gros décalage provient de l'investissement des entreprises, qui a chuté de 1,2%, alors que le marché tablait sur une hausse de 0,4%. La demande extérieure a en revanche ajouté 0,5 point à la croissance, portée par la baisse des importations après les perturbations des cargaisons de brut via le détroit d'Ormuz.

Les exportations sont restées solides grâce à la demande américaine de véhicules hybrides japonais et aux investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle. La consommation pourrait toutefois encore ralentir cet été avec l'essoufflement du soutien temporaire des ventes d'automobiles et de climatiseurs, estiment les économistes.

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