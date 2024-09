Au deuxième trimestre 2024, les prix des logements anciens baissent de 0,5%

(AOF) - "Au deuxième trimestre 2024, les prix des logements anciens en France (hors Mayotte) diminuent de nouveau sur un trimestre, mais à un rythme moins soutenu : ‑0,5% après un repli de 1,5% au premier trimestre 2024 et de 1,8% au quatrième trimestre 2023", indique l'Insee. En outre, sur un an, les prix des logements anciens baissent pour le quatrième trimestre consécutif : ‑4,9% au deuxième trimestre 2024, après une baisse de 5,2% au premier trimestre 2024 et de 3,9% au quatrième trimestre 2023.

Les prix diminuent de 5% pour les appartements et de 4,9% pour les maisons.