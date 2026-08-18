Au-delà des marathons et des sauts périlleux arrière, les robots chinois doivent passer un test commercial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* À Pékin, les événements mettent désormais l'accent sur les applications pratiques des robots plutôt que sur le spectacle

* La World Robot Conference s'ouvre le jour même de l'entrée en bourse d'Unitree à Shanghai

* Les "Humanoid Games" étendent la compétition aux tâches en usine, dans le commerce de détail et dans le secteur des services

* Le secteur reste confronté à des interrogations concernant la fiabilité, le coût et la demande

par Eduardo Baptista et Laurie Chen

Ces deux dernières années, les fabricants chinois de robots humanoïdes ont ébloui les investisseurs avec des machines capables de faire du breakdance, de donner des coups de poing et même d’établir des records de marathon. Cette semaine à Pékin, ils doivent relever un défi plus difficile: prouver que leurs inventions peuvent fonctionner de manière fiable et générer de la valeur économique.

Plus de 300 entreprises sont attendues à la Conférence mondiale sur la robotique, qui se tiendra de mercredi à dimanche. Selon les autorités de Pékin, plus de 2 000 stands y seront présentés et plus de 150 produits y seront lancés.

La conférence coïncide avec l’entrée en bourse à Shanghai d’Unitree, l’un des plus grands fabricants mondiaux de robots humanoïdes en termes de chiffre d’affaires, après une introduction en bourse qui a été sursouscrite plus de 8 000 fois par les investisseurs particuliers.

Le fondateur d’Unitree, Wang Xingxing, prendra la parole jeudi lors du forum principal du salon pour évoquer la prochaine décennie de l’industrie des humanoïdes, selon la municipalité de Pékin.

Cet événement intervient alors que l’enthousiasme des investisseurs pour les humanoïdes chinois atteint de nouveaux sommets, mais le débat passe désormais des démonstrations virales à la réalité commerciale. Les investisseurs et les clients jugent de plus en plus les robots non pas à l’aune de la spectaculaire nature de leurs mouvements, mais en fonction de leur productivité, du niveau de supervision humaine dont ils ont besoin et de leur capacité à générer un retour sur investissement.

Bien que les robots en Chine commencent à remplacer les travailleurs humains dans des applications de niche telles que la livraison de repas dans les hôtels et sur certaines chaînes de montage, leur adoption à grande échelle dans tous les secteurs, au-delà de projets pilotes limités, n’a pas encore eu lieu.

DES DÉMONSTRATIONS AU DÉPLOIEMENT

Certains acteurs du secteur estiment que ce tournant se fait attendre. Lumos Robotics, une start-up soutenue par Mitsubishi Electric et présente au WRC, a orienté son robot MOS vers l’inspection industrielle et la manutention plutôt que vers des applications domestiques ou de divertissement.

Son directeur général, Yu Chao, a déclaré à Reuters que les entreprises les plus exposées dans le secteur très encombré de l’IA incarnée en Chine étaient celles qui développaient des corps de robots, des modèles ou des données de manière isolée, sans valider leur technologie dans des applications concrètes.

Pour Yu, la sélection qui s’opérera à terme se résumera à une question simple: un robot peut-il créer de la valeur pour un client? Les entreprises qui n’y parviennent pas, a-t-il déclaré, "seront éliminées".

Georg Stieler, analyste en robotique qui conseille des entreprises industrielles en Chine, estime que 50% à 70% des robots humanoïdes produits cette année pourraient finir dans des "usines à données", où ils sont utilisés pour collecter des données d’entraînement plutôt que d’effectuer un travail productif pour des clients payants.

Guotai Securities, une société de courtage chinoise, estime qu’un humanoïde industriel devrait coûter environ 160.000 yuans, entretien compris, pour être rentabilisé en deux ans par rapport à un travailleur gagnant 80.000 yuans par an.

En réalité, ces robots coûtent généralement entre 300.000 et 500.000 yuans, selon le groupe de réflexion MERICS, basé à Berlin.

LES JEUX DE ROBOTS TESTENT LES CAPACITÉS DE TRAVAIL

Certaines des affirmations du secteur seront soumises à un test plus public à partir de samedi.

Les World Humanoid Robot Games, qui se dérouleront du 22 au 26 août à l’Oval national de patinage de vitesse de Pékin, associeront des courses, des matchs de football et des combats très médiatisés à un nombre croissant d’épreuves conçues autour de tâches réelles.

Les programmes officiels prévoient des scénarios en usine, à l’hôtel et à domicile, les organisateurs exigeant que les robots, dans certaines épreuves, effectuent des tâches plus longues et continues dans des environnements complexes.

Le programme de la compétition examiné par Reuters comprend l’emballage et la manutention, l’assemblage industriel et l’alimentation en matériaux, les services de vente au détail et de bureau, la recharge de véhicules électriques ainsi que des tâches nécessitant de la dextérité, telles que le branchement de câbles et l’utilisation d’outils.

Contrairement à un sprint ou à une chorégraphie, ces tâches permettent de vérifier si les robots sont capables d’identifier des objets inconnus, de les manipuler de manière répétée, de se remettre de leurs erreurs et d’accomplir des tâches sans l’intervention d’ingénieurs.

UN PROBLÈME MONDIAL

Le défi consistant à transformer des démonstrations impressionnantes en produits économiquement viables ne se limite pas à la Chine.

Aux États-Unis, Jerry Wang, directeur général d’AIxCrypto Holdings, a récemment lancé RoboShare, une plateforme conçue pour permettre aux entreprises de louer des robots à la tâche plutôt que de les acheter directement.

Selon M. Wang, l’un des principaux freins actuels ne réside pas dans les robots eux-mêmes, mais dans l’écosystème qui les entoure. Les opérateurs qualifiés restent rares, tandis que les coûts de transport, de déploiement et de maintenance peuvent rendre le recours à la main-d’œuvre robotisée peu rentable.

La géopolitique ajoute une couche supplémentaire d’incertitude. En juillet, la Commission fédérale des communications (FCC) américaine a restreint les autorisations d’équipements neufs pour les dispositifs robotiques avancés de fabrication étrangère, ce qui a affecté des entreprises telles qu’Unitree, bien que les modèles déjà autorisés puissent toujours être vendus.

Le cabinet d’études technologiques IDC estime que la Chine représente 82% des livraisons mondiales d’humanoïdes. Selon son scénario le plus pessimiste concernant les restrictions américaines, les ventes d’humanoïdes aux États-Unis seraient inférieures de 58% à ses prévisions de référence antérieures d’ici 2030.