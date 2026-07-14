Attovia Therapeutics, société biopharmaceutique soutenue par Goldman Sachs, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La sociétébiopharmaceutiqueAttovia Therapeutics a déposé mardi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, dans le but de lever des fonds pour faire progresser le développement de son portefeuille de produits.

Les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies se multiplient dans un contexte d’appétit pour le risque croissant chez les investisseurs: le développeur de médicaments contre l’apnée du sommeil Apnimed a déposé vendredi une demande d’introduction en bourse, tandis que le développeur de médicaments contre les maladies cardiaques Kardigan a levé 400 millions de dollars lors d’une introduction en bourse revue à la hausse en juin. Attovia a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser le produit de l’introduction en bourse, ainsi que sa trésorerie existante, pour faire progresser le développement de ses principaux candidats-médicaments, financer ses activités de recherche et développement, et pour son fonds de roulement et les besoins généraux de l’entreprise. Fondée en 2023, la société développe des thérapies biologiques pour les maladies à médiation immunitaire à l’aide de sa plateforme ATTOBODY, avec des candidats-médicaments ciblant les affections cutanées inflammatoires et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin. Attovia bénéficie du soutien de Goldman Sachs Alternatives, Deep Track Capital, Frazier Life Sciences et venBio, qui détiennent chacun au moins 5 % du capital, selon son dossier d’introduction en bourse. La société prévoit de s’introduire sur le Nasdaq Global Market sous le symbole "ATTO".

Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup et RBC Capital Markets figurent parmi les chefs de file de l’opération.