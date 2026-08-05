Attovia Therapeutics s'apprête à connaître une forte hausse lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse revalorisée à 289 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 août - ** Attovia Therapeutics ATTO.O devrait ouvrir bien au-dessus de son prix d'offre lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 289 millions de dollars
** Le titre devrait s'ouvrir à 24 dollars par action, contre un prix d'introduction de 17 dollars
** ATTO , société basée à San Carlos, en Californie, a vendu mardi soir 17 millions d’actions dans le cadre d’une introduction en bourse revalorisée au prix de 17 dollars par action
** ATTO, qui développe des traitements contre les maladies à médiation immunitaire, avait initialement mis sur le marché environ 12,5 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars par action
** Parmi ses principaux programmes figure l’ATTO-1310, développé pour traiter les maladies prurigineuses chroniques
** Morgan Stanley, Leerink Partners, Citigroup et RBC Capital Markets ont agi en tant que co-chefs de file de l'opération
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