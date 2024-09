"Attentisme" des TPE/PME au 3e trimestre (Bpifrance Le Lab/ Rexecode)

(AOF) - "Les chefs d’entreprise se montrent plus prudents quant à leurs projets d’investissement : 46% des dirigeants comptent investir cette année, une proportion en baisse de 4 points sur le trimestre et de 11 points sur un an". C’est ce qu’affirment Bpifrance Le Lab et Rexecode sur la base de leur baromètre "Trésorerie, Investissement et Croissance des PME / TPE" du 3ème trimestre 2024. "Cette prudence accrue a peut-être été attisée par la forte incertitude politique intervenue au lendemain des élections législatives", précisent-ils.

Interrogées sur "l'évolution de leurs projets d'investissement", 44 % des PME/TPE prévoient de les maintenir, 36 % les reporter et seulement 20 % les annuler. "Ces proportions sont de respectivement 51, 28 et 21 % en ce qui concerne les projets d'embauche", tandis que "51 % des répondants craignent que le climat d'incertitude politique puisse avoir un impact négatif fort sur l'activité de leur entreprise".

"La situation de trésorerie s'est légèrement dégradée depuis la précédente enquête réalisée en mai 2024 et elle se tendrait à nouveau au cours des prochains mois", ajoutent les deux organisations. "Les conditions de financement restent toutefois aisées" modèrent-elles, rapportant que "la part de dirigeants rencontrant des difficultés à financer leur exploitation courante comme leurs investissements fléchit encore depuis des niveaux déjà bas".

"Les contraintes de demande (actuelle et future) sont désormais plus fréquemment citées que les difficultés de recrutement et deviennent le premier frein à l'activité perçu par les dirigeants de PME/TPE", affirme l'étude, soulignant que cette situation est "rare depuis le début du baromètre en 2018". "Les tensions sur les approvisionnements continuent quant à elles de se relâcher".