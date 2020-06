Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attention aux arnaques sur les places de parking, dit l'AMF Reuters • 16/06/2020 à 13:04









PARIS, 16 juin (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) met en garde le public contre des escrocs susceptibles de les inciter à investir dans des places de stationnement. Le régulateur français dit avoir reçu de nombreux signalements d'épargnants concernant des propositions émanant de sites internet usurpant les noms d'acteurs financiers ou de groupes cotés en Bourse du secteur de la construction. "L'AMF recommande aux investisseurs de ne pas donner suite aux sollicitations des personnes les incitant à investir dans les places de parking en général et celles de parking d'aéroports européens en particulier (Portugal, Espagne, Italie, Allemagne, etc.) sans avoir vérifié que ces personnes disposaient des garanties ou des autorisations nécessaires", lit-on dans un communiqué publié mardi par le gendarme financier. Les victimes sont contactées par téléphone ou par courrier électronique par un démarcheur qui leur propose des offres de placement dans des places de parking et les invite à consulter une plate-forme en ligne puis à signer un faux contrat de location, explique le communiqué. L'AMF cite l'exemple d'un épargnant auquel une personne se présentant comme le directeur d'une société immobilière ayant son siège en Allemagne a fait miroiter un rendement de 7,8% s'il investissait 100.000 euros. Une fois le virement transmis, l'épargnant a procédé à des vérifications et compris qu'il s'agissait d'une arnaque sans parvenir à stopper le versement de la somme, qui constituait ses économies pour la retraite, lit-on dans le communiqué. (Patrick Vignal, édité par Nicolas Delame)

