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Attentat déjoué à Paris devant la Bank of America
information fournie par AFP 28/03/2026 à 15:39

Un véhicule de police devant le siège de la Bank of America à Paris, le 28 mars 2026, après un attentat à l'explosif déjoué ( AFP / Sebastien DUPUY )

Un véhicule de police devant le siège de la Bank of America à Paris, le 28 mars 2026, après un attentat à l'explosif déjoué ( AFP / Sebastien DUPUY )

Un attentat à l'engin explosif a été déjoué samedi devant les locaux à Paris de la Bank of America grâce à l'intervention de policiers qui ont interpellé un homme s'apprêtant à allumer le dispositif, a appris l'AFP auprès de sources proches du dossier.

Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué à l'AFP s'être immédiatement saisi des faits et précisé qu'une enquête était ouverte notamment pour "tentative de dégradation par incendie ou moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste".

Les faits se sont déroulés vers 3h30, rue de la Boétie, dans le centre-ouest de Paris, devant les locaux de la Bank of America. Des policiers y ont interpellé un homme qui venait de déposer un engin explosif artisanal devant l'établissement bancaire.

Il a été placé en garde à vue, a confirmé le Pnat.

L'engin était composé d'un bidon transparent de 5 litres de liquide, probablement de l'hydrocarbure, et d'un système de mise à feu, selon une des sources.

La charge était composée d'un pétard d'environ 650 grammes de poudre explosive, selon les premiers éléments. L'ensemble de l'engin a été pris en charge par le laboratoire d'analyse de la préfecture de police de Paris.

Des policiers devant le siège de la Bank of America à Paris, le 28 mars 2026, après un attentat à l'explosif déjoué ( AFP / Sebastien DUPUY )

Des policiers devant le siège de la Bank of America à Paris, le 28 mars 2026, après un attentat à l'explosif déjoué ( AFP / Sebastien DUPUY )

L'enquête a été confiée à la section antiterroriste de la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne et à la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

Dans un message posté sur X, le ministre français de l'Intérieur Laurent Nuñez a fait valoir que "la vigilance demeure plus que jamais à haut niveau", en félicitant les policiers pour leur intervention et leur "mobilisation" dans le "contexte international actuel".

Depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient, le ministre de l'Intérieur a multiplié les télégrammes d'appel à la vigilance extrême des forces de l'ordre particulièrement pour protéger les opposants iraniens, leurs locaux associatifs, les lieux de culte juifs ainsi que les intérêts américains, tous identifiés comme cibles potentielles d'actes terroristes.

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2 commentaires

  • 16:17

    merci Mig 727, ça détend ... un peu.

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