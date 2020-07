Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Attaques au couteau dans le sud de la Norvège, plusieurs blessés Reuters • 15/07/2020 à 01:49









OSLO, 15 juillet (Reuters) - La police de Sarpsborg a demandé mardi soir à la population de rester confinée après que trois personnes ont été poignardées en différents endroits de la ville, située dans le sud de la Norvège, à environ 70 km de la capitale Oslo. Elle a indiqué avoir procédé à l'arrestation d'un suspect, sans être en mesure de pouvoir confirmer dans l'immédiat si d'autres personnes étaient impliquées dans ces attaques, dont le motif n'a pas été établi pour le moment. Deux des blessés se trouvent dans un état grave. (Nerijus Adomaitis; version française Jean Terzian)

