Nikkei 225
48 637,34
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Attaque ukrainienne dans le sud de la Russie, trois morts et 16 blessés-autorités
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 07:27

Trois personnes ont été tuées et au moins 16 blessées lors d'une importante attaque lancée par l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi dans le sud de la Russie, ont déclaré des responsables russes.

Des bâtiments résidentiels ont été endommagés dans le port de Novorossiisk, sur la mer Noire, et dans les villes de Rostov-sur-le-Don et de Krasnodar, ont-ils ajouté.

Selon le ministère russe de la Défense, 249 drones lancés par l'Ukraine ont été abattus au cours de la nuit, dont 116 au-dessus de la mer Noire et 92 au-dessus des régions méridionales de Krasnodar et de Rostov.

Le gouverneur de Rostov, Iouri Slioussar, a déclaré qu'un atelier de peinture, un entrepôt, quatre immeubles d'habitation et 12 maisons ont été endommagés lors de l'attaque, qui a fait au moins trois morts.

Sur une vidéo diffusée sur Telegram et non authentifiées, on peut observer un objet ressemblant à un drone fonçant sur un grand immeuble résidentiel de Novorossiisk, où se trouve un important terminal pétrolier.

"Cette nuit, la région de Krasnodar a subi l'une des plus longues attaques majeures du régime de Kyiv", a déclaré le gouverneur de Krasnodar, Veniamine Kondratiev, ajoutant qu'un immeuble d'habitation de Touapse, une ville située à côté d'un terminal pétrolier, a été endommagé.

En Ukraine, les forces russes ont lancé des attaques contre Kyiv dans la nuit de lundi à mardi, déclenchant des incendies dans au moins deux immeubles résidentiels et faisant au moins quatre morts, a déclaré un haut fonctionnaire ukrainien.

(Reuters ; version française Kate Entringer)

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,55 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,98 USD Ice Europ -0,62%
Pétrole WTI
58,47 USD Ice Europ -0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

