Attal appelle Horizons et le MoDem à se coordonner pour la présidentielle

Le secrétaire général de Renaissance, Gabriel Attal, à Paris le 22 février 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )

Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, a appelé mardi Horizons et le MoDem à se coordonner pour "organiser" un "rassemblement" avant l'élection présidentielle, jugeant par ailleurs qu'il y avait "urgence" pour Les Républicains à "clarifier" leur ligne et reprochant au PS sa "soumission" à LFI.

L'ancien Premier ministre souhaite pouvoir réunir une forme de comité de liaison avec Renaissance, Horizons, le MoDem", pour "réfléchir ensemble et regarder, étudier les conditions d'un rassemblement".

"Ma préoccupation, c'est comment on fait pour empêcher un second tour mortifère entre le Rassemblement national et La France insoumise. (...) Je crois que notre pays ne s'en remettrait pas. Je crois que l'Europe ne s'en remettrait pas non plus", a expliqué Gabriel Attal sur France Inter.

Pour l'empêcher, il faut d'abord, au sein du bloc central, "assumer" qu'il y ait "différents candidats, différents partis politiques qui présentent des projets. (...) Et ensuite, je crois qu'à l'issue de cette campagne et au début de l'année 2027 ou à la fin de l'année 2026, il faudra effectivement qu'il y ait un rassemblement. (...) Et pour ça, il faut évidemment l'organiser", a-t-il développé.

"Je n'exclus aucune possibilité. Ça peut être la primaire, ça peut être des sondages, ça peut être une autre méthode", a ajouté le secrétaire général de Renaissance, alors que le président d'Horizons Édouard Philippe a exclu de participer à une primaire.

Une démarche sans Les Républicains (LR) ? "Je ne ferme la porte à personne" mais "si la ligne de LR, c'est de dire on glisse vers l'extrême droite et vers le Rassemblement national, et vers une +union des droites+ comme c'est le cas aujourd'hui au Parlement européen, comme on l'a vu dans certains choix aux élections municipales, on ne pourra pas avancer avec eux", a-t-il répondu, visant particulièrement le président du parti Bruno Retailleau.

Au même moment, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon (Renaissance) prônait sur franceinfo "l'union du centre et de la droite", ce "socle commun qui gouverne ensemble depuis deux ans maintenant, qui travaille dans les exécutifs locaux". En s'adressant elle aussi aux LR qui "refusent l'alliance avec le Rassemblement national".

S'agissant de la gauche, "si la ligne, c'est la soumission à la France insoumise, comme cela a été le cas dans ces élections municipales, on ne pourra pas avancer avec eux", a par ailleurs déclaré Gabriel Attal.

Quant à sa propre candidature à l'Elysée, qu'il prépare activement à la tête de Renaissance, "ce n'est pas une décision que vous annoncez ou que vous prenez à la légère", a-t-il répondu.

"Il faut être capable de rassembler du centre gauche à la droite modérée", a jugé sur TF1 l'ancienne Première ministre Élisabeth Borne. Mais avant toute candidature, "ce qui compte, c'est la clarté du projet", a estimé la présidente du Conseil national de Renaissance.