Atos vise une croissance du CA entre 3,5% et 4,0% en 2021
Reuters•18/02/2021 à 07:59
18 février (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA :
* LES ACQUISITIONS NETTES DE CESSIONS SE SONT ÉLEVÉES À EUR 932 MLNS EN 2020 VERSUS EUR 625 MLNS EN 2019
* OBJECTIFS 2021: RETOUR À LA CROISSANCE ET UNE VOIE CLAIRE VERS L'ATTEINTE DES CIBLES À MOYEN TERME
* A DÉCIDÉ DE PROPOSER À LA PROCHAINE AG ANNUELLE DES ACTIONNAIRES LE VERSEMENT EN 2021 D'UN DIVIDENDE SUR LES RÉSULTATS 2020 DE EUR 0,90 PAR ACTION
* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EUR 11,18 MDS VERSUS EUR 11,53 MDS IL Y A UN AN
* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 550 MLNS VERSUS EUR 414 MLNS IL Y A UN AN
* MARGE OPÉRATIONNELLE ANNUELLE EUR 1,00 MDS VERSUS EUR 1,16 MDS IL Y A UN AN
* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À LA FIN DE L'ANNÉE EUR 513 MLNS VERSUS EUR 605 MLNS IL Y A UN AN
* CLOUD, DIGITAL, SÉCURITÉ ET DÉCARBONATION À 46% DU CHIFFRE D'AFFAIRES VERSUS 40% EN 2019
* VISE EN 2021 DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : 550 MILLIONS D'EUROS À 600 MILLIONS D'EUROS
* VISE EN 2021 UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE : AMÉLIORATION DE +40 À +80 POINTS DE BASE PAR RAPPORT À 2020
* VISE EN 2021 UN CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX DE CHANGE CONSTANT : +3,5% À 4,0%
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Gdansk Newsroom)
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