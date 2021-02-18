Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MAR 21 CAC 40 Index (10x)
5 755.00
-0.10%
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
  2. Aide
    2. Espace Client
    3. Connexion
Espace Membre Boursorama

Erreur d'authentification

Votre compte a été clôturé.

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.

Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant : Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email, contactez-nous

Un email de confirmation vient de vous être adressé.

  • 8 caractères minimum

  • 1 majuscule

  • 1 minuscule

  • 1 chiffre

  • 1 caractère spécial

  • Différent de votre pseudo

  • Les deux mots de passe sont identiques

Mot de passe oublié ?

Bénéficiez gratuitement de fonctionnalités et de services additionnels. Devenez membre

Identifiant/Mot de passe oublié
Si vous êtes Membre de la Communauté Boursorama, veuillez indiquer l'adresse email que vous avez fournie lors de votre enregistrement pour recevoir votre identifiant et/ou ré-initialiser votre mot de passe :

Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre

Fermer

MAR 21 CAC 40 Index (10x)
5 755.00
-0.10%
Indices
 
Chiffres-clés
 

Atos vise une croissance du CA entre 3,5% et 4,0% en 2021
Reuters18/02/2021 à 07:59

18 février (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA :

* LES ACQUISITIONS NETTES DE CESSIONS SE SONT ÉLEVÉES À EUR 932 MLNS EN 2020 VERSUS EUR 625 MLNS EN 2019

* OBJECTIFS 2021: RETOUR À LA CROISSANCE ET UNE VOIE CLAIRE VERS L'ATTEINTE DES CIBLES À MOYEN TERME

* A DÉCIDÉ DE PROPOSER À LA PROCHAINE AG ANNUELLE DES ACTIONNAIRES LE VERSEMENT EN 2021 D'UN DIVIDENDE SUR LES RÉSULTATS 2020 DE EUR 0,90 PAR ACTION

* CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL EUR 11,18 MDS VERSUS EUR 11,53 MDS IL Y A UN AN

* RÉSULTAT NET PART DU GROUPE ANNUEL EUR 550 MLNS VERSUS EUR 414 MLNS IL Y A UN AN

* MARGE OPÉRATIONNELLE ANNUELLE EUR 1,00 MDS VERSUS EUR 1,16 MDS IL Y A UN AN

* FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE À LA FIN DE L'ANNÉE EUR 513 MLNS VERSUS EUR 605 MLNS IL Y A UN AN

* CLOUD, DIGITAL, SÉCURITÉ ET DÉCARBONATION À 46% DU CHIFFRE D'AFFAIRES VERSUS 40% EN 2019

* VISE EN 2021 DES FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE : 550 MILLIONS D'EUROS À 600 MILLIONS D'EUROS

* VISE EN 2021 UN TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE : AMÉLIORATION DE +40 À +80 POINTS DE BASE PAR RAPPORT À 2020

* VISE EN 2021 UN CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX DE CHANGE CONSTANT : +3,5% À 4,0%

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Gdansk Newsroom)

Résultats d'entreprise
Dividendes
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ATOS
Euronext Paris 0.00%
© 2021 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste

valeur

dernier

var.
BoursoramaBanque_BLANC
Pages les plus populaires
Contacts
L'offre Boursorama Banque
Liens utiles

Les Risques en Bourse

Fermer