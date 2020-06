Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos vise une croissance du CA de 5 à 7% à moyen terme Reuters • 24/06/2020 à 07:22









24 juin (Reuters) - ATOS SE ATOS.PA : * CIBLE À MOYEN TERME: UN TAUX DE CONVERSION DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE EN FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE SUPÉRIEUR À 60 % * CIBLE À MOYEN TERME: TAUX DE MARGE OPÉRATIONNELLE 11 À 12 % DU CHIFFRE D'AFFAIRES * LE GROUPE CONFIRME TOUS LES OBJECTIFS 2020 * CIBLE À MOYEN TERME: CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES À TAUX DE CHANGE CONSTANT: +5 %À +7 % Texte original: https://bit.ly/3duX3kC Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ATOS Euronext Paris +0.69%