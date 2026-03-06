 Aller au contenu principal
Atos vise un retour à la croissance d'ici 2027
06/03/2026

Le groupe informatique a publié un chiffre d'affaires annuel légèrement supérieur à 8 milliards d'euros, conforme à son objectif et illustrant l'avancée de son redressement après une vaste restructuration financière.

L'activité principale d' Atos a reculé organiquement de 16,2%, à 6,96 milliards d'euros, tandis que la division Eviden a enregistré une croissance de 6,7%, portée notamment par la livraison du supercalculateur Jupiter en Allemagne.

À fin décembre, le groupe disposait d'un carnet de commandes de 10,7 milliards d'euros, soit environ 1,3 année de chiffre d'affaires, reflétant un portefeuille de contrats solide.

Dans le cadre de son plan Genesis, le groupe a réduit ses effectifs de 19%, à 63 193 salariés, afin de restaurer sa rentabilité après plusieurs années de difficultés.

Atos prévoit une année de stabilisation en 2026, avant une accélération de la croissance entre 2027 et 2028, avec une progression annuelle du chiffre d'affaires de 5% à 7% et une marge opérationnelle de 10% d'ici 2028.

Le groupe vise également à ramener son ratio d'endettement net sous 1,5 fois le résultat opérationnel, afin d'obtenir une notation de crédit investment grade.

