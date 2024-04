Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: vers une nationalisation des activités stratégiques information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 09:36









(CercleFinance.com) - Atos a annoncé lundi avoir reçu une lettre d'intention non engageante de la part de l'Etat français portant sur l'acquisition de 100% de ses activités dans les les supercalculateurs, les systèmes critiques et la cybersécurité.



Dans un communiqué, le groupe technologique indique accueillir 'avec satisfaction' cette proposition, qui serait basée sur une valeur d'entreprise indicative comprise entre 700 millions et un milliard d'euros.



A titre de comparaison, la capitalisation boursière totale d'Atos est actuellement inférieure à 250 millions d'euros.



A la Bourse de Paris, le titre bondissait ainsi de près de 15% lundi dans les premiers échanges.



Du point de vue de la société, un tel projet permettrait de protéger les impératifs stratégiques de souveraineté de l'Etat français.



Une phase de 'due diligence' (consultation des états financiers) pourrait ainsi démarrer prochainement, en vue de l'émission d'une offre non engageante confirmatoire d'ici au début du mois de juin.



D'après Atos, le périmètre concerné, à savoir les activités 'Advanced Computing', 'Mission-Critical Systems' et 'Cybersecurity Products', représente un chiffre d'affaires d'environ un milliard d'euros, sur un total de 1,5 milliard d'euros pour l'ensemble de la division de données et de sécurité (BDS).



Parallèlement, le groupe dit avoir révisé les paramètres de son cadre de restructuration financière présentés en début de mois, estimant désormais à 1,1 milliard d'euros les liquidités nécessaires pour financer son activité sur la période 2024-2025, contre 600 millions d'euros jusqu'à présent.



Comme envisagé jusqu'ici, ces fonds seraient à fournir sous la forme de dette et/ou de capital par des parties prenantes existantes ou des investisseurs tiers.



A noter que ces paramètres sont basés sur l'ensemble actuel du périmètre d'Atos, sans tenir compte de la proposition de rachat partiel de l'Etat français.



'La situation se clarifie un peu mais la dilution va rester malgré tout significative', réagissent les analystes d'Oddo BHF au vu de ces besoins de financement largement revus à la hausse.





