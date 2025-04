Atos: une directrice des relations investisseurs nommée information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:40









(CercleFinance.com) - Atos annonce la nomination de Marie de Scorbiac au poste de directrice des relations investisseurs et de la RSE (responsabilité sociale de l'entreprise), et à ce titre membre de l'équipe de direction du groupe de services informatiques.



Elle aura pour mission l'élaboration et la mise en oeuvre de la stratégie d'information financière et le développement de ses relations avec les actionnaires, les investisseurs et les analystes financiers. Elle sera également chargée de la stratégie RSE.



Avant de rejoindre Atos, Marie de Scorbiac pilotait les relations investisseurs et la RSE d'Adevinta, leader international des plateformes de petites annonces en ligne dans les secteurs des biens de consommation, de la mobilité, de l'immobilier et de l'emploi.





Valeurs associées ATOS 37,2250 EUR Euronext Paris +0,07%