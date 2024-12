Atos: un nouveau co-commissaire aux comptes nommé information fournie par Cercle Finance • 24/12/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Atos fait part de la nomination, par ordonnance de référé du Président du Tribunal de commerce de Pontoise rendue le 19 décembre, du cabinet Forvis Mazars, sélectionné au terme d'un appel d'offre, en qualité de nouveau co-commissaire aux comptes.



Ce cabinet sera ainsi chargé de certifier les comptes de l'exercice qui clôturera le 31 décembre 2024, aux côtés du cabinet Grant Thornton. Cette nomination a pris effet le 19 décembre et jusqu'à l'AG appelée à statuer sur ces comptes.



Il est rappelé que le mandat de commissaire aux comptes de Deloitte & Associés, désigné à ces fonctions le 18 mai 2018 pour six exercices, ne pouvait être prolongé pour des raisons réglementaires.





