Atos: un accord-cadre dans la gestion des identités et des accès

(Zonebourse.com) - Atos a annoncé mardi avoir été sélectionné par la Centrale d'achat du numérique et des télécoms (CANUT) en vue de proposer à ses bénéficiaires des services de gestion des identités et des accès



Le groupe technologique précise que l'accord-cadre d'une durée de quatre ans porte sur l'achat, la maintenance, l'intégration et l'ingénierie de solutions de gestion des identités et des accès (AMIGIA).



Le projet vise à renforcer le niveau de sécurité général en garantissant la cohérence dans l'attribution des droits d'accès aux ressources hétérogènes des systèmes d'information des établissements publics, bénéficiaires de l'offre portée par la CANUT.



Il s'agit également d'harmoniser les systèmes d'authentification pour établir un système unique et centralisé et ainsi faciliter la gestion des comptes et des référentiels communs, l'intégration à d'autres composants essentiels comme les annuaires d'infrastructure, la gestion des identités, la messagerie sécurisée, etc., tout en s'assurant de la conformité aux règlementations concernant la traçabilité.



Atos explique qu'il prévoit de proposer un accompagnement complet, en fournissant des prestations et licences qui permettent le maintien en condition opérationnelle des identités et des accès, ainsi que les services et progiciels de déploiement d'une politique coordonnée sur l'ensemble du système d'information.



Cette offre sera par ailleurs adaptée aux environnements sur site ou hébergés sur le Cloud (en mode SaaS), afin de répondre à l'évolution et à l'hybridation des systèmes d'information des établissements publics.



La CANUT est une association loi 1901 à but non-lucratif dédiée aux collectivités et aux bailleurs sociaux permettant à l'ensemble des établissements publics et personnes morales de droit privé à but non-lucratif de bénéficier des accords-cadres développés par la CANUT, allant des régions aux départements en passant par les métropoles et communes.



Suite à cette annonce, l'action Atos progressait de 1,3% mardi à la Bourse de Paris, surperformance un marché parisien en hausse de 0,1%.





