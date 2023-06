Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: titre en hausse, l'avis d'un analyste information fournie par Cercle Finance • 08/06/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Atos gagne près de 2% à Paris alors que Invest Securities a confirmé ce matin sa note d'achat sur la valeur, assortie d'un objectif de cours inchangé de 18 euros, après que le CMD de Tech Foundations, qui s'est tenu hier, a confirmé les avancées positives qui de dessinent depuis le 2nd semestre 22.



'Si cette division parvient à réaliser ses objectifs 2026, il est clair dans notre esprit que sa valorisation sera très sensiblement supérieure à celle retenue aujourd'hui', évalue l'analyste.



Selon Invest, cette exécution pourrait néanmoins être remise en question si les rumeurs de cession de Tech Foundations à D. Kretinsky sur la base d'une valorisation aberrante se confirmaient.



'D'ici l'AG du 28 juin, l'incertitude va prédominer, avec comme autre facteur d'incertitude la fronde menée par Sycomore. Pour cette raison, nous attendrons avant d'intégrer les nouvelles ambitions de Tech Foundations, de même que l'issue favorable sur le litige Trizetto', conclut le broker.







