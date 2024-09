Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos : sous 6E, cours divisé par 8 en 2 ans, par 14 en 3 ans information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - La descente aux enfers se poursuit et Worldline s'enfonce sous le plancher absolu des 6,67E inscrit en intraday le 13/9.



Le titre ne se contente pas de voir son cours divisé par 2 par rapport au sommet des 12,8E du 5 juin (soit une cible de 6,40E) puisqu'il évolue désormais en-dessous des 6E (soit une division du cours par 8 en 2 ans et par 14 depuis le zénith de fin juillet 2021 (85E)

Une véritable trajectoire à la Orpéa ou à la Atos... et pourtant la situation financière n'a rien à voir (pour l'instant)!

Il devient vraiment difficile de prédire un support à ce stade d'une spirale baissière.







Valeurs associées WORLDLINE 6,10 EUR Euronext Paris -2,40%