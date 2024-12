Atos: solution IGA d'Eviden choisie par NTT au Japon information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Atos annonce que le groupe japonais NTT a choisi la solution Identity Governance and Administration (IGA) d'Eviden pour assurer la gouvernance et l'évolutivité de la gestion des identités et des droits de l'ensemble de ses quelque 250.000 employés au Japon.



'Cette mise en oeuvre de l'un des plus grands projets IGA au monde renforcera la cybersécurité du groupe NTT tout en assurant la gouvernance de la gestion des identités et des droits pour l'ensemble de ses employés', souligne le groupe de services informatiques.



Après une démonstration de faisabilité réussie et une évaluation approfondie, NTT Comware a donc décidé d'adopter et de déployer Evidian IGA, 'convaincu qu'il permettrait un fonctionnement stable de l'importante base d'utilisateurs du groupe NTT'.





