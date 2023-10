Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: signe un partenariat avec Special Olympics information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 15:16









(CercleFinance.com) - Atos annonce aujourd'hui la signature d'un partenariat avec Special Olympics, une organisation mondiale à but non lucratif qui s'est donnée pour mission de promouvoir la compréhension, l'acceptation et l'inclusion de tout un chacun, avec ou sans déficience intellectuelle, par la pratique d'activités sportives.



Dans le cadre de ce partenariat, Atos fournira 'des services numériques essentiels' à Special Olympics jusqu'en 2027 tels que : le développement et la maintenance du système de gestion des Jeux Special Olympics, comprenant la maintenance des logiciels, les services de sécurité informatique et les innovations.



Il s'agira aussi des fournir des services d'infrastructure et de sécurité, comprenant la gestion des accès.



' Avec plus de 30 années d'expérience dans l'accompagnement des grands événements sportifs, il était naturel pour Atos de nouer un partenariat avec Special Olympics, une organisation qui, à travers le sport, souhaite créer un monde plus inclusif ', a déclaré Nacho Moros, Directeur des opérations pour les grands événements chez Atos.



' Nous sommes ravis de soutenir l'organisation de ses événements, partout dans le monde, à commencer par l'événement test des Jeux Mondiaux d'Hiver Special Olympics de 2024, ' a-t-il ajouté.









