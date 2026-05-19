Communiqué de presse

Atos sélectionné par Viasat pour la modernisation de son environnement numérique de travail au niveau mondial

Irving, Texas, Etats-Unis – Paris, France – 19 mai 2026 – Atos , un leader mondial de la transformation digitale portée par la puissance de l’intelligence artificielle, annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par Viasat, leader mondial des communications par satellite, afin de déployer un programme pluriannuel de modernisation de l’environnement de travail numérique sur l’ensemble de ses implantations aux Etats-Unis et dans le monde.

L'accord renforce la présence d'Atos en Amérique du Nord et élargit son champ d’intervention auprès d’organisations fournissant des services de communication critiques. Basée à Carlsbad, en Californie, Viasat propose des solutions de connectivité sécurisée pour l'aviation, les gouvernements, le secteur maritime, le grand public et les entreprises. A la suite de l’acquisition d'Inmarsat en 2023, Viasat a lancé au niveau mondial un programme d’intégration et de rationalisation de ses services informatiques afin de proposer à tous ses employés une expérience employé unifiée et modernisée.

« Viasat est un acteur clé de l'écosystème mondial des communications et nous sommes fiers de les accompagner dans cette nouvelle phase de modernisation numérique », a déclaré Michael Grunberg, directeur général d'Atos Amérique du Nord . « Notre forte expertise des environnements de travail numérique permet à des entreprises mondiales telles que Viasat de se développer de manière sécurisée et efficace, tout en offrant une expérience numérique de premier plan à leurs utilisateurs finaux. »

« Atos a démontré la flexibilité, l'expertise technique et l'approche orientée client nécessaires au déploiement d’un environnement de travail unifié afin d’améliorer l'expérience de nos employés dans le monde », a souligné Scott Shippy, responsable par intérim de l'informatique mondiale chez Viasat . « Les capacités d'Atos correspondent précisément à notre objectif de bâtir un environnement numérique moderne, sécurisé et performant. »

Dans le cadre de ce partenariat avec Viasat, Atos accompagne la mise en œuvre d’un environnement numérique de nouvelle génération par l’amélioration des capacités de service desk, des services de support avancés et des solutions de collaboration intelligentes. L’objectif est de simplifier les opérations informatiques, d’améliorer la réactivité et de fournir aux employés un support constant et de haute qualité, quel que soit leur lieu de travail.

Atos s'engage à proposer une expérience numérique fluide et fiable aux employés de Viasat dans le monde. Ce partenariat témoigne de l'investissement continu d'Atos sur le marché nord-américain, où l'entreprise propose des services d’environnement de travail numérique, des solutions cloud, des services de cybersécurité et de modernisation des infrastructures pour de grandes entreprises et organisations du secteur public.

***

A propos d’Atos Group

Atos Group est un leader international de la transformation digitale avec près de 56 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 7,2 milliards d’euros (au nouveau périmètre). Présent commercialement dans 54 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits et systèmes. Numéro un européen de la cybersécurité et leader dans le domaine du cloud, Atos Group s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, accélérées par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos Group est la marque sous laquelle Atos SE (Societas Europaea) exerce ses activités. Atos SE est cotée sur Euronext Paris.

Contact presse

Leonard Herbeck | leonard.herbeck@atos.net

Pièce jointe