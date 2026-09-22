Atos se dote d'un comité scientifique en France pour l'IA

Atos annonce la création de son comité scientifique, une instance stratégique qui "guidera sa vision à long terme en France, nourrira sa démarche d'innovation, en particulier les projets de ses Inno'Labs, et contribuera à structurer un écosystème européen de l'IA fondé sur la confiance, la sobriété et l'excellence scientifique".

Le comité scientifique réunit Alexandre Bouard, directeur de programme "véhicule connecté" au sein de la Software République, Stéphane Canu, professeur à l'INSA Rouen Normandie dans le domaine de l'apprentissage statistique, Philippe Freyssinet, directeur scientifique du Bureau de recherches géologiques et minières, et Jean-Baptiste Kempf, fondateur et président de l'association à but non lucratif VideoLAN.

Le comité, qui comprendra en outre des représentants d'Atos France, dont Franck Chartier, directeur général, Sylvain Barthélemy, directeur de la technologie et des opérations, et Laurent Clergue, directeur de l'innovation, accompagnera le groupe dans la mise en place d'un modèle open source au sein même du développement de ses solutions d'IA.

Cela se traduira notamment par la création d'une base IA ouverte regroupant les contributions internes au groupe, la mutualisation des développements, la montée en puissance d'une marketplace d'agents IA à l'échelle du groupe, et la valorisation des savoir-faire dans les appels d'offres liés à la souveraineté et au cloud public.

Au-delà des enjeux industriels et commerciaux, le comité explorera ainsi des usages de l'IA en matière de santé, d'inclusion, d'assistance aux métiers, d'amélioration de l'expérience utilisateur et d'impact environnemental. Ses membres interviendront régulièrement pour présenter les travaux du comité ou les contributions technologiques d'Atos.