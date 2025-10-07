 Aller au contenu principal
Atos s'associe à Qevlar AI pour la cybersécurité
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 11:03

Atos annonce un partenariat stratégique mondial avec Qevlar AI, pour renforcer la valeur ajoutée des opérations de sécurité menées par Atos pour ses clients avec le recours à l'IA en phase d'investigation des alertes cyber.

L'IA agentique de Qevlar AI, spécifiquement conçue pour l'investigation des alertes de cybersécurité, sera intégrée aux opérations de cybersécurité d'Atos, renforçant ainsi sa gamme d'outillage IA en tant que fournisseur de services de sécurité managés (MSSP).

'Cette intégration améliorera l'efficacité opérationnelle grâce au recours à des agents autonomes pour les analyses de sécurité de routine et de niveau intermédiaire', affirme le groupe de services informatiques.

Les experts en cybersécurité d'Atos pourront ainsi, selon lui, se concentrer sur la détection proactive des menaces et un meilleur rapprochement entre les menaces détectées et les risques métiers des clients.

