Atos : retombe sur le plancher du corridor 41/35E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 14:56
En cas de rupture, le plancher des 27E du 14 au 31 juillet 2025 pourrait être retracé, puis ce serait au tour de l'ex-résistance des 22E du 13 janvier au 10 février 2025.
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