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Atos : retombe sur le plancher du corridor 41/35E
information fournie par Zonebourse 27/03/2026 à 14:56

Après une série d'échecs sous 40,2E Atos rechute lourdement, au contact du support des 35E pourrait être menacé et compromis avant fin mars.
En cas de rupture, le plancher des 27E du 14 au 31 juillet 2025 pourrait être retracé, puis ce serait au tour de l'ex-résistance des 22E du 13 janvier au 10 février 2025.

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