Atos : retombe sous l'ex-résistance des 48E, titre fragilisé
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 12:46

Atos retombe sous l'ex-résistance des 48E (du 25 août) et revient même au contact des 46,5E : le prochain support qui pourrait fonctionner se situe vers 38,5E puis 37,6E, l'ex-plancher du 3 septembre

