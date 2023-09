Atos remporte un contrat de 6 ans avec le Centre national d'études spatiales

(AOF) - Atos a annoncé le renouvellement d’un accord-cadre d’une durée de six ans avec le CNES pour la fourniture de services d’ingénierie et d’informatique spatiale. Atos s’est entouré des sociétés Ausy, Clemessy (groupe Eiffage), Epsyl (Alcen Group), Geo4i, OHB, Serco et Terma pour constituer un groupement qui répond à l’objectif du CNES de renforcer le rôle du numérique dans sa stratégie d’innovation et qui couvre également l’ensemble de ses périmètres techniques, fonctionnels et métiers.