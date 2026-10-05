Atos remporte un contrat de £350 mlns pour la gestion des applications de Metropolitan Police Service

Atos Group SE ATOS.PA :
* ATOS REMPORTE UN CONTRAT DE 350 MILLIONS DE LIVRES STERLING POUR LA GESTION DES APPLICATIONS AVEC LE METROPOLITAN POLICE SERVICE
Texte original nGNE4jB1XJ
Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Main arrachée, perte de l'usage d'un œil, "mâchoire scellée" : plusieurs jeunes ont été gravement blessés depuis une semaine à la suite d'interventions des forces de l'ordre face aux violences en marge du mouvement de blocage des lycées. Dix enquêtes de l'IGPN, ... Lire la suite
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