 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Atos remporte un contrat de £350 mlns pour la gestion des applications de Metropolitan Police Service
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 10:10

Ajouter Boursorama à vos sources

Atos Group SE ATOS.PA :

* ATOS REMPORTE UN CONTRAT DE 350 MILLIONS DE LIVRES STERLING POUR LA GESTION DES APPLICATIONS AVEC LE METROPOLITAN POLICE SERVICE

Texte original nGNE4jB1XJ

Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ATOS GROUP
21,6000 EUR Euronext Paris -2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
100,26 -2,66%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank