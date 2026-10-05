information fournie par Reuters • 05/10/2026 à 10:10

Atos remporte un contrat de £350 mlns pour la gestion des applications de Metropolitan Police Service

Atos Group SE ATOS.PA :

* ATOS REMPORTE UN CONTRAT DE 350 MILLIONS DE LIVRES STERLING POUR LA GESTION DES APPLICATIONS AVEC LE METROPOLITAN POLICE SERVICE

Texte original nGNE4jB1XJ

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(Rédaction de Gdansk)