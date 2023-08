Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos: remontée difficile vers les 7E information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 10:56









(CercleFinance.com) - Alors que le RSI l'indique toujours nettement en zone de survente, Atos remonte difficilement en direction du petit 'gap' ouvert le 14 août sous les 7E. Au-delà, le titre pourrait se heurter au palier des 8E enfoncé le 2 août et testé sans succès le 7 août.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +2.06%