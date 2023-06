Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Atos : remonte au contact des 13E bientôt un test des 13,45E information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 14:44









(CercleFinance.com) - Après avoir repris appui sur un petit palier de soutien vers 12,45E, au bout de 10 séances de consolidation, Atos remonte au contact des 13E.

Le titre n'en est pas quitte avec sa tendance baissière et devra refranchir 13,45E pour changer de dynamique et tenter de renouer avec les 14,6/14,9E.





Valeurs associées ATOS Euronext Paris +3.35%