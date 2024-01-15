Atos remanie son équipe de direction, nomme Paul Saleh directeur général

Atos SE ATOS.PA :
* ATOS REMANIE SON ÉQUIPE DE DIRECTION ET SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
* PAUL SALEH, ACTUELLEMENT DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE, EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL À COMPTER DE CE JOUR
* JACQUES-FRANÇOIS DE PREST REJOINT ATOS EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE
* CONFIRME QUE LE GROUPE ET SES LIGNES D'ACTIVITÉS ATTEINDRONT LEURS OBJECTIFS FINANCIERS 2023 EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE MARGE OPÉRATIONNELLE
* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT INFÉRIEUR À SON OBJECTIF D'ENVIRON -100 MILLIONS D'EUROS POUR LE SECOND SEMESTRE 2023
Texte original sur Eikon IDnGNEbPbFzl Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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