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Atos remanie son équipe de direction, nomme Paul Saleh directeur général
information fournie par Reuters15/01/2024 à 07:37

Atos SE ATOS.PA :

* ATOS REMANIE SON ÉQUIPE DE DIRECTION ET SON CONSEIL D'ADMINISTRATION

* PAUL SALEH, ACTUELLEMENT DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE, EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL À COMPTER DE CE JOUR

* JACQUES-FRANÇOIS DE PREST REJOINT ATOS EN TANT QUE DIRECTEUR FINANCIER DU GROUPE

* CONFIRME QUE LE GROUPE ET SES LIGNES D'ACTIVITÉS ATTEINDRONT LEURS OBJECTIFS FINANCIERS 2023 EN TERMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE MARGE OPÉRATIONNELLE

* LE FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLE DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT INFÉRIEUR À SON OBJECTIF D'ENVIRON -100 MILLIONS D'EUROS POUR LE SECOND SEMESTRE 2023

Texte original sur Eikon IDnGNEbPbFzl Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.PA

(Rédaction de Gdansk)

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