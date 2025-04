Atos: regroupement d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 09:18









(CercleFinance.com) - Atos fait part de la finalisation du regroupement des actions composant son capital social, une 'opération d'échange purement technique sans incidence directe sur la valeur totale des actions de la société détenues en portefeuille par chaque actionnaire'.



Les actionnaires détenant un nombre d'actions formant un multiple de 10.000 n'ont aucune démarche à accomplir. Ces actions ayant été regroupées automatiquement à raison d'une action nouvelle pour chaque bloc de 10.000 actions anciennes.



Les actionnaires n'ayant pas pu obtenir un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 10.000 seront indemnisés à hauteur de leurs droits formant rompus dans un délai de 30 jours à compter du 24 avril, soit jusqu'au 25 mai inclus.





