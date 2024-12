Atos: règlement-livraison de l'augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 11/12/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - Atos annonce la réalisation du règlement-livraison de son augmentation de capital avec maintien du DPS de plus de 233 millions d'euros, ainsi que l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.



L'opération a été souscrite pour un montant total définitif de plus de 233,3 millions d'euros (prime d'émission incluse), représentant une émission de 63.062.910.207 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 0,0037 euro.



Comme indiqué le 2 décembre, les nouvelles actions souscrites par les créanciers, suite à l'exercice des engagements de garantie, représentent environ 70,6% du nombre total d'actions, ce qui correspond à une dilution substantielle des actionnaires existants.





