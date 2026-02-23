Atos : rechute lourdement, enfonce les 41,50E
23/02/2026
Le titre se rapproche du support situé vers 35E (ex-pivot du 4 mars au 4 juillet), mais Atos enfonce le support ascendant long terme issu du plus bas absolu des 16E du 17/12/2024, ce qui induit un risque de retour dans la zone des 29E.
Valeurs associées
|36,4000 EUR
|Euronext Paris
|-8,77%
