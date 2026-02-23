 Aller au contenu principal
Atos : rechute lourdement, enfonce les 41,50E
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 17:17

Atos rechute lourdement, sous les 41,50E, plancher du 21/11/2025 et retrouve des niveaux plus observés depuis le 25 août dernier.
Le titre se rapproche du support situé vers 35E (ex-pivot du 4 mars au 4 juillet), mais Atos enfonce le support ascendant long terme issu du plus bas absolu des 16E du 17/12/2024, ce qui induit un risque de retour dans la zone des 29E.

ATOS
36,4000 EUR Euronext Paris -8,77%
