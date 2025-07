Atos : pullback sous 27E, 50% de repli depuis le 6 mars information fournie par Cercle Finance • 16/07/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - Atos amorce un pullback sous 27,00E et retombe au niveau du 14 février (cours divisé par 2 depuis le zénith des 54E du 6 mars).

Le titre subit une interminable glissade depuis le 12 juin (39E) et il n'y eu que 3 séances de 'non-baisse' dans l'intervalle (20 séances) : Atos semble filer tout droit vers les 25E





Valeurs associées ATOS 27,5450 EUR Euronext Paris -0,88%