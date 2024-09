Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Atos: prorogation de la période de sauvegarde accélérée information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 18:28









(CercleFinance.com) - La Société annonce avoir obtenu, du Tribunal de Commerce spécialisé de Nanterre, les deux mois supplémentaires initialement prévus pour la procédure de sauvegarde accélérée.



Le calendrier précédemment annoncé demeure inchangé.



Les prochaines étapes suivantes sont les résultats des votes des classes de parties affectées sur le projet de plan de sauvegarde accélérée le 27 septembre 2024, à l'issue des périodes de vote et l'audience devant le Tribunal de commerce spécialisé de Nanterre pour l'approbation du plan de sauvegarde accélérée prévue le 15 octobre 2024.





Valeurs associées ATOS 0,78 EUR Euronext Paris +8,10%